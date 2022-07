Instituto mexicano de Genómica ayudará a reconocer 52 mil cuerpos de personas desaparecidas

“Vamos a pedir apoyo al Inmegen, tras la aprobación de la Ley de Desaparición de Personas para crear el Centro Nacional de Identificación Humana, para identificar restos de cuerpos en nuestro país”, explicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En este sentido Encinas preciso que el Inmegen ha conseguido convertirse en un referente no solo nacional sino para América Latina y confían en que pronto estará al nivel del laboratorio del Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, en Austria.

Así también, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) resaltó el nivel de investigadores que tiene el Instituto Nacional de Medicina Genómica y a su vez, confía en sus capacidades para que los análisis forenses puedan realizarse en el país de forma confiable.

“Que este tipo de análisis no solo cumpla con protocolos internacionales, sino tener la legitimidad y creatividad para no tener que recurrir al extranjero solo porque no se tiene confianza en las instituciones del país”, explicó Encinas.

Por otra parte, Encinas tiene la esperanza de que pronto el Inmegen tenga la legitimidad que se necesita “para enfrentar una de las crisis más dolorosas del país”, dijo.

