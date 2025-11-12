Sheinbaum reprueba homenaje al exgobernador Rubén Figueroa

Noticias
/ 12 noviembre 2025
    Sheinbaum reprueba homenaje al exgobernador Rubén Figueroa
    Exigió al Congreso estatal revisar los días cívicos que avalan este tipo de actos. /FOTO: CUARTOSCURO

COMPARTIR

TEMAS


Homenajes

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La Presidenta criticó que el gobierno de Guerrero haya rendido homenaje al exmandatario, conocido por su papel en la represión durante la llamada ‘Guerra Sucia’

CDMX.- a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el homenaje que el gobierno de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, realizó al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, señalado históricamente por su responsabilidad en actos de represión durante la llamada “Guerra Sucia”.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 12 de noviembre, la mandataria federal calificó como inadecuado el acto conmemorativo y pidió al Congreso local revisar los días cívicos que incluyeron el natalicio del exgobernador entre sus efemérides oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Ejecutan a funcionario del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero

“Pregunté por qué había sido, y dicen que está en los días cívicos de Guerrero. Creo que sí tiene que revisarlo el Congreso, porque fue una persona que se caracterizó por la represión al pueblo de Guerrero, entre otras cosas”, declaró Sheinbaum.

El pasado 10 de noviembre, la Secretaría de Cultura de Guerrero, encabezada por Aída Melina Martínez, llevó a cabo el homenaje a Figueroa por el “117 aniversario de su natalicio”, en coordinación con el Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa, presidido por Éder Nájera Nájera. En representación de la gobernadora Evelyn Salgado, asistió el delegado de gobierno en la región norte, Rodolfo Jesús Martínez.

TE PUEDE INTERESAR: Defiende Claudia Sheinbaum vallas en Palacio Nacional: ‘Es para proteger a manifestantes y policías’

El evento incluyó discursos oficiales y colocación de ofrendas florales, lo que provocó fuertes críticas de activistas y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Fundar México, que acusaron al gobierno estatal de “revictimizar al pueblo de Guerrero”.

“Honrar a los responsables de terrorismo de Estado es perpetuar la violencia y la impunidad”, señaló la organización en un comunicado.

Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero entre 1975 y 1981, ha sido señalado por su papel en operativos militares y desapariciones forzadas contra movimientos sociales, campesinos y estudiantiles, entre ellos el encabezado por Lucio Cabañas. Con información de El Universal

Temas


Homenajes

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben el pago de 6 mil 200 pesos del 12 al 27 de noviembre?
Autoridades investigan el asesinato de Noelia Daylen, niña de 4 años hallada sin vida en Oaxaca.

Noelia Daylen, es encontrada sin vida; la niña de 4 años fue asesinada en Juchitán, Oaxaca
A pesar de la situación, ambos hermanos, Omar y Julio César Jr., tienen previsto participar en una pelea de exhibición el 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí

Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana
Ubica los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, de la Conavi.

Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Aventura. Llevará a los icónicos personajes al espacio en una aventura galáctica encabezada por Mario, Peach, Rosalina y Koopa Jr..

¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’