Sheinbaum reprueba homenaje al exgobernador Rubén Figueroa

CDMX.- a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el homenaje que el gobierno de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, realizó al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, señalado históricamente por su responsabilidad en actos de represión durante la llamada “Guerra Sucia”.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 12 de noviembre, la mandataria federal calificó como inadecuado el acto conmemorativo y pidió al Congreso local revisar los días cívicos que incluyeron el natalicio del exgobernador entre sus efemérides oficiales.

“Pregunté por qué había sido, y dicen que está en los días cívicos de Guerrero. Creo que sí tiene que revisarlo el Congreso, porque fue una persona que se caracterizó por la represión al pueblo de Guerrero, entre otras cosas”, declaró Sheinbaum.

El pasado 10 de noviembre, la Secretaría de Cultura de Guerrero, encabezada por Aída Melina Martínez, llevó a cabo el homenaje a Figueroa por el “117 aniversario de su natalicio”, en coordinación con el Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa, presidido por Éder Nájera Nájera. En representación de la gobernadora Evelyn Salgado, asistió el delegado de gobierno en la región norte, Rodolfo Jesús Martínez.

El evento incluyó discursos oficiales y colocación de ofrendas florales, lo que provocó fuertes críticas de activistas y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Fundar México, que acusaron al gobierno estatal de “revictimizar al pueblo de Guerrero”.

“Honrar a los responsables de terrorismo de Estado es perpetuar la violencia y la impunidad”, señaló la organización en un comunicado.

Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero entre 1975 y 1981, ha sido señalado por su papel en operativos militares y desapariciones forzadas contra movimientos sociales, campesinos y estudiantiles, entre ellos el encabezado por Lucio Cabañas. Con información de El Universal