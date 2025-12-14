Ni la violencia frena al Mundial: millones de turistas llegarán a México

/ 14 diciembre 2025
    Ni la violencia frena al Mundial: millones de turistas llegarán a México
    Consideran que la experiencia del visitante suele ser positiva y comparable con otros destinos globales. /FOTO: ESPECIAL

El sector turístico considera que la proyección internacional y la derrama económica del Mundial de futbol superarán los cuestionamientos sobre seguridad en las ciudades sede

CDMX.- El Mundial de futbol generará un impacto económico que superará ampliamente cualquier efecto negativo asociado a la percepción de inseguridad en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, aseguró Luis Díaz, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir).

Desde la perspectiva del sector turístico, el evento deportivo representará un detonante clave para el crecimiento de actividades como la hotelería, el transporte, la restauración, los servicios y la organización de eventos, con una derrama que se extenderá más allá de las fechas oficiales de los partidos.

Díaz señaló que el ruido internacional en torno a la seguridad ha tenido un impacto limitado en términos económicos, ya que no se ha traducido en cancelaciones masivas ni en una caída significativa de eventos internacionales, mientras que la demanda turística continúa mostrando resiliencia.

“Acabamos de tener eventos muy grandes con visitantes internacionales sin ningún problema”, afirmó, al subrayar que la realización de congresos, ferias y encuentros de gran escala ha permitido mantener el flujo de ingresos para la llamada industria sin chimeneas.

De cara al Mundial, el dirigente empresarial descartó que la inseguridad represente un freno real para la llegada de turistas, al considerar que la experiencia del visitante suele ser positiva y comparable con otros destinos globales, siempre que se sigan recomendaciones básicas.

En términos económicos, destacó que la organización del Mundial permitirá fortalecer la infraestructura urbana, elevar la ocupación hotelera, incrementar el consumo en comercios y generar empleos temporales y permanentes, particularmente en las ciudades sede.

No obstante, reconoció que la percepción internacional sí puede influir en decisiones de inversión a largo plazo, por lo que consideró necesario coordinar esfuerzos entre gobiernos estatales, autoridades federales y el sector privado para atender y matizar alertas emitidas por otros países.

Finalmente, Díaz sostuvo que si el evento se ejecuta de manera adecuada, México enviará una señal positiva a los mercados internacionales sobre su capacidad para organizar eventos de talla mundial, lo que podría traducirse en mayor inversión turística y de reuniones en los próximos años.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo, el Mundial de futbol podría atraer 5.5 millones de turistas adicionales, con una derrama económica significativa para el país. Con información de El Universal

