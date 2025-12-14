Impacta tendencia de usar el celular sin funda al mercado de accesorios y reparaciones

Noticias
/ 14 diciembre 2025
    Impacta tendencia de usar el celular sin funda al mercado de accesorios y reparaciones
    Más allá de una moda pasajera, la práctica refleja una transformación en la relación entre diseño, consumo y riesgo financiero. /FOTO: ESPECIAL

El auge de una práctica impulsada en redes sociales comienza a reflejarse en el mercado; en un sector que mueve miles de millones de dólares a nivel global

CDMX.- El uso de teléfonos móviles sin funda ni protección, una tendencia popularizada entre jóvenes a través de redes sociales como TikTok e Instagram, comienza a tener implicaciones económicas visibles en el mercado de accesorios, los servicios de reparación y las decisiones de consumo vinculadas a dispositivos electrónicos.

De acuerdo con estimaciones de firmas especializadas, el mercado global de accesorios para teléfonos móviles alcanzó un valor cercano a los 90 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que supere los 160 mil millones de dólares hacia 2034, impulsado por la alta penetración de smartphones y el consumo recurrente de productos complementarios.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevas reformas obligan a autoridades a garantizar derechos de las mujeres

Dentro de este sector, el mercado específico de fundas protectoras para celulares representa uno de los segmentos más relevantes, con un valor estimado de entre 25 mil y 30 mil millones de dólares a nivel global, y proyecciones de crecimiento sostenido durante la próxima década. Tradicionalmente, más de 80% de los usuarios adquiere algún tipo de protección para su dispositivo.

No obstante, la creciente preferencia por utilizar el teléfono “al natural”, motivada por razones estéticas, ergonómicas o aspiracionales, podría desacelerar el consumo de fundas entre usuarios jóvenes, particularmente en dispositivos de gama media y alta, donde el diseño original del equipo es parte central del valor percibido.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No hay ni jeringas’: PRI acusa fracaso del sistema de salud de la 4T

Especialistas advierten que el ahorro inicial que implica no adquirir una funda —cuyo costo puede ir de unos cientos a pocos miles de pesos— contrasta con los elevados gastos de reparación en caso de daños. El reemplazo de una pantalla, por ejemplo, puede oscilar entre 3 mil y más de 10 mil pesos, dependiendo del modelo y la marca del dispositivo.

Este cambio en el comportamiento del consumidor también impacta a los servicios técnicos y talleres de reparación, que podrían registrar una mayor demanda por daños en pantallas, cámaras y carcasas, aunque con costos que no siempre resultan accesibles para todos los usuarios, lo que puede traducirse en endeudamiento o en el uso prolongado de equipos dañados.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso en manos de mujeres: Comisión Permanente será 100% femenina

Para los fabricantes de smartphones, la tendencia representa un reto adicional, al incrementar la presión por ofrecer dispositivos más resistentes a caídas y golpes, mientras que las aseguradoras de equipos móviles han comenzado a posicionar pólizas contra daños accidentales como una alternativa ante la disminución del uso de protección física.

Analistas consideran que, más allá de una moda pasajera, la práctica refleja una transformación en la relación entre diseño, consumo y riesgo financiero, en la que los jóvenes priorizan la experiencia estética aun cuando ello implique asumir costos potencialmente más altos.

En este contexto, el uso del celular sin funda no sólo es una elección personal, sino un fenómeno con efectos económicos en una cadena de valor que abarca fabricantes, comercios de accesorios, talleres de reparación y servicios de aseguramiento. Con información de Agencias

Temas


mercados

Localizaciones


CDMX

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Jean Louis abre su cocina doméstica para compartir una de sus recetas más célebres.

Jean Louis Cottin, el chef internacional que cautivó los paladares de Saltillo

Luisa y Juan Carlos proponen, se divierten y hacen de la cocina un auténtico lugar de creación.

Luisa Castilla y Juan Carlos Guerra: el arte de cocinar (y debatir) en pareja
Pedro es un aventurero de la cocina.

Pedro Moeller: el aventurero de la cocina desértica saltillense
Analistas consideran difícil que la situación cambie de manera drástica el próximo año.

Pemex arranca sexenio con la peor caída de inversión en décadas
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FGR obtiene vinculación de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por operaciones con recursos ilícitos
Mayra impregna a su equipo con su liderazgo, amor y respeto por la cocina.

Mayra Arenas: las voces, sabores y caminos que moldearon su cocina
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Madre e hijo conjugan sabores de Italia y México en la cocina de su hogar.

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe: la calidez del sazón