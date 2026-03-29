Niega CIDE ‘gourmet’, ajusta monto y defiende servicio institucional

CDMX.- El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) afirmó que el servicio de comedor para trabajadores en su sede Región Centro, en Aguascalientes, será austero y que su objetivo es garantizar una alimentación institucional “digna y balanceada” para que la comunidad continúe con sus actividades. La aclaración se dio después de que se informó que el CIDE lanzó la licitación IA-38-90M-03890M001-N-12-2026 para adquirir alimentos y cortes como sirloin, rib eye, T-bone, así como salmón, pulpo y lomo de atún Saku, entre otros insumos, para el comedor de trabajadores y académicos en esa sede.

En una carta, la institución señaló que el monto máximo del contrato no sería de 2.7 millones de pesos, sino de 1.17 millones de pesos, y sostuvo que el gasto real se concentraría “en productos básicos de la dieta mexicana”. El CIDE explicó que el procedimiento corresponde a un “Contrato Abierto”, al que describió como un instrumento administrativo que funciona como un catálogo de precios máximos de referencia, por lo que la inclusión de ciertos insumos, indicó, fue una previsión técnica de la administración local.

Según su postura, contar con un precio de referencia no implica “de ninguna manera” la compra o el consumo real de los productos listados, por lo que rechazó que se trate de adquisiciones garantizadas de alimentos de alto costo. La institución añadió que en 2025 se sirvieron más de 12 mil 600 servicios con una inversión promedio de menos de 100 pesos por comida, lo que, afirmó, hace “matemáticamente imposible” el consumo de productos “gourmet”. En ese contexto, sostuvo que mantener el comedor es un compromiso ético y un derecho para la comunidad, al asegurar que el servicio permite contar con una alimentación institucional para continuar con las labores cotidianas.

“El comedor asegura que la comunidad cuente con una alimentación institucional digna y balanceada para continuar con sus actividades. En el CIDE, los recursos se destinan al bienestar de la comunidad científica y no a privilegios ajenos a la realidad de la sociedad mexicana”, agregó.

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