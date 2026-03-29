Niega CIDE ‘gourmet’, ajusta monto y defiende servicio institucional

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 29 marzo 2026
    Niega CIDE ‘gourmet’, ajusta monto y defiende servicio institucional
    La institución añadió que en 2025 se sirvieron más de 12 mil 600 servicios con una inversión promedio de menos de 100 pesos por comida. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Licitaciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CIDE

La institución afirmó que el monto máximo previsto es menor al señalado y que el gasto se concentra en alimentos básicos para un servicio ‘digno y balanceado’

CDMX.- El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) afirmó que el servicio de comedor para trabajadores en su sede Región Centro, en Aguascalientes, será austero y que su objetivo es garantizar una alimentación institucional “digna y balanceada” para que la comunidad continúe con sus actividades.

La aclaración se dio después de que se informó que el CIDE lanzó la licitación IA-38-90M-03890M001-N-12-2026 para adquirir alimentos y cortes como sirloin, rib eye, T-bone, así como salmón, pulpo y lomo de atún Saku, entre otros insumos, para el comedor de trabajadores y académicos en esa sede.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico-ya-es-excepcion-senado-presume-mujeres-al-mando-y-exhibe-rezago-global-en-liderazgos-AN19727227

En una carta, la institución señaló que el monto máximo del contrato no sería de 2.7 millones de pesos, sino de 1.17 millones de pesos, y sostuvo que el gasto real se concentraría “en productos básicos de la dieta mexicana”.

El CIDE explicó que el procedimiento corresponde a un “Contrato Abierto”, al que describió como un instrumento administrativo que funciona como un catálogo de precios máximos de referencia, por lo que la inclusión de ciertos insumos, indicó, fue una previsión técnica de la administración local.

https://vanguardia.com.mx/noticias/salgado-se-dice-victima-de-linchamiento-en-morena-y-cuestiona-freno-por-nepotismo-rumbo-a-2027-DN19727127

Según su postura, contar con un precio de referencia no implica “de ninguna manera” la compra o el consumo real de los productos listados, por lo que rechazó que se trate de adquisiciones garantizadas de alimentos de alto costo.

La institución añadió que en 2025 se sirvieron más de 12 mil 600 servicios con una inversión promedio de menos de 100 pesos por comida, lo que, afirmó, hace “matemáticamente imposible” el consumo de productos “gourmet”.

En ese contexto, sostuvo que mantener el comedor es un compromiso ético y un derecho para la comunidad, al asegurar que el servicio permite contar con una alimentación institucional para continuar con las labores cotidianas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ceci-flores-lo-minimo-que-merezo-es-un-hijo-completo-KN19726729

“El comedor asegura que la comunidad cuente con una alimentación institucional digna y balanceada para continuar con sus actividades. En el CIDE, los recursos se destinan al bienestar de la comunidad científica y no a privilegios ajenos a la realidad de la sociedad mexicana”, agregó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Licitaciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CIDE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Kimi Antonelli celebró en Suzuka una victoria histórica que lo convirtió en el líder más joven del Mundial de Fórmula 1, confirmando su explosivo arranque en la temporada 2026.

Kimi Antonelli hace historia en el GP de Japón 2026: ¿Qué pasó con Checo Pérez en Suzuka?
Proceso. La industria del entretenimiento enfrenta incertidumbre ante una operación que podría generar miles de despidos.

Eva Longoria alerta sobre despidos por fusión entre Warner y Paramount
Te explicamos cómo observar este fenómeno astronómico a simple vista y qué significa.

Luna Rosa 2026 en México: cuándo verla y cómo disfrutarla sin telescopio
¿El agua mineral daña los dientes?

¿El agua mineral daña los dientes?
Mientras gigantes como Santander y BBVA ajustan su red física debido a la inseguridad en diversas regiones y al bajo volumen de transacciones presenciales, las plataformas tecnológicas y la conectividad móvil se consolidan como el nuevo motor de inclusión financiera.

Bancos aceleran cierres en 2026: México entra en la era de banca digital
Coahuila se ubica entre las 15 entidades del país con mayor número de renuncias en corporaciones de policía municipal.

Hasta 274 policías municipales renuncian a sus cargos en Coahuila
La reforma prevé capacitación obligatoria para personal público y reavivó señalamientos sobre casos denunciados en Hidalgo y en una sede diplomática.

Cero tolerancia al ‘mobbing’: Senado aprueba reforma y va por capacitación obligatoria en gobierno
El Museo del Desierto abrirá de forma continua durante el periodo vacacional de Semana Santa, con nuevas experiencias como dinosaurios robotizados, realidad aumentada y actividades para niñas y niños.

¿Qué estará abierto en Saltillo durante Semana Santa?