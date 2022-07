A través de un mensaje en sus historias de Instagram, Andy Benavides dijo que se enteró por las noticias de la situación del papá de “Tavo”, ya que no lo conoce y nunca ha sido parte de su vida ni la de sus hijas

Monterrey, Nuevo León.-El esposo de la influencer Andy Benavides, Octavio “N” fue puesto en libertad tras llegar a un acuerdo reparatorio con el cirujano Jorge Lozano, al que agredió con una descarga eléctrica, en el ayuntamiento de San Pedro.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, informó que el empresario de la construcción, de 50 años de edad, tuvo su audiencia para efectuar el acuerdo reparatorio, a las 14:00 horas.

“Comprometiéndose en forma voluntaria C. Octavio “N”, a reparar el daño causado a la víctima, a respetarlo, no agredirlo en forma física, ni verbal, guardando respeto a su persona, familiares y bienes, así también a no acudir ni acercarse al domicilio de la víctima, ni a su domicilio laboral”, informó la FGJNL del resultado de la audiencia.