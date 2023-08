‘No escuché nada, por eso conté el chiste’: AMLO aclara sobre supuesta burla sobre caso de Lagos de Moreno

El día de hoy, en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, aclaró la polémica surgida el miércoles al final de la mañanera, cuando muchos periodistas le preguntaban gritando sobre el tema de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y él terminó contando un chiste.

Por lo que mencionó que quería aclarar, lo que dio pie a una burda manipulación, ya que no saben qué hacer los corruptos voceros.

TE PUEDE INTERESAR: Busca Ebrard deslegitimar la candidatura de Claudia, pero el mensaje es para AMLO: Riva Palacio

“Ayer, como a ustedes les consta al final, cuando ya habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento de manera perversa, sostuvieron todo el día en la prensa vendida, que yo me había burlado cuando me preguntaron de los jóvenes que asesinaron y desaparecieron en Los Altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia, expresó.