‘No está dando resultados’, advierte Riva Palacio sobre el colapso de la propaganda en el gobierno de Sheinbaum

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/ 8 abril 2026
    ‘No está dando resultados’, advierte Riva Palacio sobre el colapso de la propaganda en el gobierno de Sheinbaum
    Entre pifias, el recurso de la victimización y el uso de inteligencia artificial para simular logros, la narrativa del gobierno de Sheinbaum ha perdido el control de la agenda pública frente a la realidad cotidiana de los mexicanos, afirma el periodista en su análisis.

La maquinaria propagandística ha dejado de tener impacto, según el periodista, porque la realidad ha desmentido de forma sistemática la narrativa gubernamental

CDMX.- La propaganda ha dejado de ser funcional para el régimen de la 4T porque ya no moldea la realidad, sino que empieza a ser vista como un intento sistemático de manipulación por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, afirma Raymundo Riva Palacio.

La conclusión la hace hoy el periodista en su columna “Estrictamente Personal”, donde advierte que, pese a golpes mediáticos como el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, la aprobación presidencial cayó dos puntos entre febrero y marzo (Encuesta El Financiero), mientras la percepción de inseguridad llegó al 79 por ciento, evidenciando un divorcio entre el discurso oficial y la crisis de violencia que vive el país.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-propaganda-ya-no-le-alcanza-a-sheinbaum-NE19848126

“La propaganda funciona mientras logra reinterpretar la realidad, y deja de servir cuando la realidad la desmiente de forma sistemática”, sentencia Riva Palacio.

Este desgaste, añade, se agrava por un equipo de comunicación fracturado que, entre pifias técnicas y el uso de inteligencia artificial para simular logros, ha perdido el control de la agenda pública frente a la realidad cotidiana de los mexicanos.

RIVA PALACIO: ‘LA MAÑANERA ES UN LASTRE PARA SHEINBAUM

La conferencia de prensa presidencial, conocida como las mañaneras y heredada del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con Riva Palacio, se ha convertido en un “lastre” para Claudia Sheinbaum.

El autor de “Estrictamente personal” explica que, a diferencia de su antecesor, Sheinbaum carece de la “elasticidad” y capacidad histriónica para evadir cuestionamientos mediante bromas, pero también la capacidad de ocultar su nerviosismo o su mal humor.

Este exceso de exposición ha generado lo que el autor llama “ruido blanco”: un flujo constante de mensajes que las audiencias empiezan a ignorar o “rechazar activamente”.

Como ejemplo expone la reciente confrontación con la ONU por su reporte sobre la crisis de desaparecidos en México, el cual fue rechazado por la Presidenta porque, de acuerdo con ella, no se tomaron en cuenta las acciones que su gobierno ha realizado en la materia, argumentando que el análisis se basa en datos antiguos (2009-2017).

En el conflicto, posteriormente, Sheinbaum acusó de tendencioso el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, buscando criticar a su gobierno. La postura de la mandataria contrasta con la de las madres buscadoras, quienes ven en el informe una oportunidad histórica para combatir las desapariciones.

“El discurso empieza a sonar hueco. La Presidenta se pelea contra un comité de la ONU... con argumentos que, en cuestión de horas, le responden que son falsos. Y entonces, dobla la apuesta y señala motivos políticos del organismo multilateral para atacar a su gobierno”, apunta el editorialista, señalando que el recurso de culpar al pasado (Calderón, Zedillo o Salinas) o de victimizarse está empezando a provocar risas en lugar de preocupación.

PIFIAS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MANIPULACIÓN DE DATOS: LOS ERRORES DE SHEINBAUM

Raymundo Riva Palacio señala otros casos que no sólo exponen la pérdida de credibilidad, sino también errores y prácticas cuestionables del equipo de comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

– Maquillaje de cifras: El reacomodo de bases de datos para ocultar el aumento en el número de desaparecidos y homicidios dolosos.

– Uso de IA: La difusión de fotografías del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) con huellas de haber sido manipuladas artificialmente para simular una afluencia que no existe.

– Mujer en la ventana y la campaña de linchamiento: La estrategia de Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil para atacar a críticos ha terminado por desgastar el prestigio de los medios públicos.

Con respecto a este último punto, el periodista señala que fue Jesús Ramírez Cuevas, arquitecto de la propaganda del régimen, quien le dijo a la Presidenta que la mujer que fue captada tomando el sol en una de las ventanas de Palacio Nacional era su mamá, Annie Pardo Cemo.

Por ello, de acuerdo con Riva Palacio, Jenaro Villamil, quien dirige el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), “lanzó una campaña masiva para atacar a quienes difundían la fotografía, acusándolos de crearla con inteligencia artificial”.

En ese contexto, para el periodista, las señales del deterioro están a la vista, pues “la propaganda ya no marca la agenda, sino que reacciona a ella, señal inequívoca de pérdida del control narrativo”.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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