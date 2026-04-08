‘No está dando resultados’, advierte Riva Palacio sobre el colapso de la propaganda en el gobierno de Sheinbaum

La conclusión la hace hoy el periodista en su columna “ Estrictamente Personal ”, donde advierte que, pese a golpes mediáticos como el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho” , la aprobación presidencial cayó dos puntos entre febrero y marzo ( Encuesta El Financiero ), mientras la percepción de inseguridad llegó al 79 por ciento, evidenciando un divorcio entre el discurso oficial y la crisis de violencia que vive el país.

CDMX.- La propaganda ha dejado de ser funcional para el régimen de la 4T porque ya no moldea la realidad, sino que empieza a ser vista como un intento sistemático de manipulación por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, afirma Raymundo Riva Palacio.

“La propaganda funciona mientras logra reinterpretar la realidad, y deja de servir cuando la realidad la desmiente de forma sistemática”, sentencia Riva Palacio.

Este desgaste, añade, se agrava por un equipo de comunicación fracturado que, entre pifias técnicas y el uso de inteligencia artificial para simular logros, ha perdido el control de la agenda pública frente a la realidad cotidiana de los mexicanos.

RIVA PALACIO: ‘LA MAÑANERA ES UN LASTRE PARA SHEINBAUM

La conferencia de prensa presidencial, conocida como las mañaneras y heredada del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con Riva Palacio, se ha convertido en un “lastre” para Claudia Sheinbaum.

El autor de “Estrictamente personal” explica que, a diferencia de su antecesor, Sheinbaum carece de la “elasticidad” y capacidad histriónica para evadir cuestionamientos mediante bromas, pero también la capacidad de ocultar su nerviosismo o su mal humor.

Este exceso de exposición ha generado lo que el autor llama “ruido blanco”: un flujo constante de mensajes que las audiencias empiezan a ignorar o “rechazar activamente”.

Como ejemplo expone la reciente confrontación con la ONU por su reporte sobre la crisis de desaparecidos en México, el cual fue rechazado por la Presidenta porque, de acuerdo con ella, no se tomaron en cuenta las acciones que su gobierno ha realizado en la materia, argumentando que el análisis se basa en datos antiguos (2009-2017).

En el conflicto, posteriormente, Sheinbaum acusó de tendencioso el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, buscando criticar a su gobierno. La postura de la mandataria contrasta con la de las madres buscadoras, quienes ven en el informe una oportunidad histórica para combatir las desapariciones.

“El discurso empieza a sonar hueco. La Presidenta se pelea contra un comité de la ONU... con argumentos que, en cuestión de horas, le responden que son falsos. Y entonces, dobla la apuesta y señala motivos políticos del organismo multilateral para atacar a su gobierno”, apunta el editorialista, señalando que el recurso de culpar al pasado (Calderón, Zedillo o Salinas) o de victimizarse está empezando a provocar risas en lugar de preocupación.