Protección Civil reporta saldo trágico tras lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro

Noticias
/ 13 octubre 2025
    Protección Civil reporta saldo trágico tras lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro
    Autoridades federales mantienen operativos de búsqueda y auxilio en coordinación con gobiernos locales y las fuerzas armadas. /FOTO: CUARTOSCURO

Las intensas lluvias registradas entre el 6 y 9 de octubre provocaron la muerte de 64 personas y dejaron a más de 65 no localizadas en cinco estados del país

CDMX.- Las lluvias torrenciales que azotaron el país del 6 al 9 de octubre dejaron un saldo de 64 personas fallecidas y más de 65 no localizadas, informó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil. Los estados más afectados fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde se reportaron los mayores daños e inundaciones.

Durante la conferencia de evaluación, Velázquez detalló que las precipitaciones acumuladas alcanzaron 280 milímetros en Veracruz y 286 en Puebla, provocando el desbordamiento de ríos, el colapso de caminos y la pérdida de viviendas en zonas serranas y costeras.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso al influencer Rodolfo ‘N’, conocido como Wero Bisnero, por homicidio calificado

En Veracruz, las lluvias impactaron 40 municipios, con un saldo de 29 personas fallecidas y 18 no localizadas. Las autoridades estatales señalaron que Poza Rica y Álamo concentran los principales trabajos de rescate y apoyo humanitario, con presencia de elementos del Ejército y la Marina.

La coordinadora de Protección Civil destacó que se mantienen labores de búsqueda en comunidades incomunicadas por los deslaves. “El agua arrasó con caminos y viviendas completas. Estamos trabajando para restablecer la comunicación terrestre y aérea con las zonas más críticas”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: ALTÁN Redes y Telcel activan roaming gratuito para 550 mil personas en Veracruz tras inundaciones

En Puebla, 23 municipios resultaron afectados, de los cuales 17 presentan daños severos. El reporte estatal indica 13 fallecimientos y cuatro personas desaparecidas. En municipios como Huauchinango, Zacatlán y Xicotepec, los cuerpos de emergencia trabajan para retirar escombros y restablecer el suministro eléctrico.

Autoridades locales reportaron que las lluvias alcanzaron intensidades no vistas en los últimos 15 años. En algunas comunidades, los niveles de los ríos superaron en más de dos metros su capacidad, obligando a cientos de familias a abandonar sus viviendas.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía del Estado de México detiene a dos hombres por la desaparición de Kimberly Moya en Naucalpan

En Hidalgo, las lluvias afectaron 28 municipios, con 23 de ellos presentando daños mayores. Según las carpetas de investigación abiertas por la fiscalía estatal, se confirmaron 21 muertes y 43 personas no localizadas. Los municipios de Huejutla, Tlahuelilpan y Ixmiquilpan permanecen en alerta por posibles nuevos deslaves.

Por su parte, San Luis Potosí registró daños en 12 municipios, principalmente en la zona huasteca, donde las comunidades rurales quedaron aisladas por la crecida de los ríos. Mientras tanto, en Querétaro, con ocho municipios afectados, se reportó una persona fallecida, informó la fiscalía estatal. Con información de El Universal

Temas


inundaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Protección Civil

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III