Protección Civil reporta saldo trágico tras lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro

CDMX.- Las lluvias torrenciales que azotaron el país del 6 al 9 de octubre dejaron un saldo de 64 personas fallecidas y más de 65 no localizadas, informó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil. Los estados más afectados fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde se reportaron los mayores daños e inundaciones.

Durante la conferencia de evaluación, Velázquez detalló que las precipitaciones acumuladas alcanzaron 280 milímetros en Veracruz y 286 en Puebla, provocando el desbordamiento de ríos, el colapso de caminos y la pérdida de viviendas en zonas serranas y costeras.

En Veracruz, las lluvias impactaron 40 municipios, con un saldo de 29 personas fallecidas y 18 no localizadas. Las autoridades estatales señalaron que Poza Rica y Álamo concentran los principales trabajos de rescate y apoyo humanitario, con presencia de elementos del Ejército y la Marina.

La coordinadora de Protección Civil destacó que se mantienen labores de búsqueda en comunidades incomunicadas por los deslaves. “El agua arrasó con caminos y viviendas completas. Estamos trabajando para restablecer la comunicación terrestre y aérea con las zonas más críticas”, señaló.

En Puebla, 23 municipios resultaron afectados, de los cuales 17 presentan daños severos. El reporte estatal indica 13 fallecimientos y cuatro personas desaparecidas. En municipios como Huauchinango, Zacatlán y Xicotepec, los cuerpos de emergencia trabajan para retirar escombros y restablecer el suministro eléctrico.

Autoridades locales reportaron que las lluvias alcanzaron intensidades no vistas en los últimos 15 años. En algunas comunidades, los niveles de los ríos superaron en más de dos metros su capacidad, obligando a cientos de familias a abandonar sus viviendas.

En Hidalgo, las lluvias afectaron 28 municipios, con 23 de ellos presentando daños mayores. Según las carpetas de investigación abiertas por la fiscalía estatal, se confirmaron 21 muertes y 43 personas no localizadas. Los municipios de Huejutla, Tlahuelilpan y Ixmiquilpan permanecen en alerta por posibles nuevos deslaves.

Por su parte, San Luis Potosí registró daños en 12 municipios, principalmente en la zona huasteca, donde las comunidades rurales quedaron aisladas por la crecida de los ríos. Mientras tanto, en Querétaro, con ocho municipios afectados, se reportó una persona fallecida, informó la fiscalía estatal. Con información de El Universal