‘No tenemos nada que esconder’: Sheinbaum ordena investigación por derrame

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 20 abril 2026
    ‘No tenemos nada que esconder’: Sheinbaum ordena investigación por derrame
    El director de Pemex informó el jueves pasado que el derrame se detectó el 6 de febrero, pero no se informó de lo sucedido sino hasta el 3 de abril ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Derrame

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PEMEX

La Presidenta anunció que se formalizará un grupo para monitoreo permanente del Golfo

CDMX.- Al señalar que “no tenemos nada que esconder”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control de Pemex realizan una “investigación muy profunda” por el derrame de petróleo que afectó las costas del Golfo de México.

En conferencia de prensa, la mandataria afirmó que lo “malo” hubiera sido ocultar el hecho y no informar públicamente, por lo que indicó que instruyó a que se dieran a conocer los datos disponibles una vez que se contó con mayor información.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-se-anticipa-un-crecimiento-anual-de-05-y-sin-variacion-mensual-de-la-economia-IH20142318

Sheinbaum explicó que las indagatorias buscan establecer el alcance de la falla y determinar si existió negligencia u omisión, además de revisar por qué no se informó en el momento en que fue detectado el incidente. “El Órgano Interno de Control está haciendo todas las investigaciones junto con la Fiscalía General de la República para ver hasta dónde llega esta falla o esta no información”, expresó.

En ese contexto, anunció la creación de un grupo interinstitucional que supervise de manera permanente el Golfo de México, con el objetivo de emitir alertas oportunas ante posibles derrames y definir medidas de respuesta. Señaló que esta vigilancia se plantea como un “observatorio” similar al que se tiene en el Pacífico para otros temas vinculados con el clima.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-defiende-el-registro-de-celulares-es-vital-para-localizar-a-desaparecidos-NH20142825

La presidenta adelantó que, en los próximos días, la creación de ese grupo interinstitucional se formalizará mediante un decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La semana pasada, Pemex reconoció que el derrame reportado desde inicios de febrero y que afectó las costas del Golfo de México fue causado por una fuga detectada en uno de los ductos del complejo Cantarell.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informó el jueves pasado que el derrame se detectó el 6 de febrero, pero no se informó de lo sucedido sino hasta el 3 de abril; por este motivo, indicó, tres funcionarios fueron separados de sus cargos y se presentó una denuncia ante la FGR para el deslinde de responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derrame

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PEMEX

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Holocausto perruno

Holocausto perruno
true

Trump: Un loco en la Casa Blanca
Claudia Sheinbaum defiende el registro de celulares en México; asegura que ayudará a localizar desaparecidos sin vulnerar la privacidad.

Sheinbaum defiende el registro de celulares... ‘Es vital para localizar a desaparecidos’
Claudia Sheinbaum informó la separación de funcionarios de la Fiscalía CDMX tras denuncias de irregularidades en el caso de Edith Guadalupe

Sheinbaum se pronuncia por feminicidio de Edith Guadalupe; separan a funcionarios de Fiscalía CDMX por presuntas irregularidades
Un nuevo frente fríose encuentra sobre el territorio mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 45 azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Liverpool anunció su primera Venta Nocturna de 2026 del 24 al 26 de abril, con promociones en diversas categorías por la temporada del Día de las Madres.

Primera Venta Nocturna Liverpool 2026: fechas, horarios y qué ofertas habrá por el Día de las Madres
El actor Patrick Muldoon, reconocido por su papel en Starship Troopers, falleció a los 57 años tras sufrir un infarto, dejando un legado en cine y televisión.

Fallece el actor de ‘Invasión’, Patrick Muldoon, tras sufrir un infarto fulminante
Santos Laguna tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero no logró concretar.

Santos cae ante Atlas en el TSM tras fallar penal clave en el Clausura 2026