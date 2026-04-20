‘No tenemos nada que esconder’: Sheinbaum ordena investigación por derrame

CDMX.- Al señalar que “no tenemos nada que esconder”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control de Pemex realizan una “investigación muy profunda” por el derrame de petróleo que afectó las costas del Golfo de México. En conferencia de prensa, la mandataria afirmó que lo “malo” hubiera sido ocultar el hecho y no informar públicamente, por lo que indicó que instruyó a que se dieran a conocer los datos disponibles una vez que se contó con mayor información.

Sheinbaum explicó que las indagatorias buscan establecer el alcance de la falla y determinar si existió negligencia u omisión, además de revisar por qué no se informó en el momento en que fue detectado el incidente. “El Órgano Interno de Control está haciendo todas las investigaciones junto con la Fiscalía General de la República para ver hasta dónde llega esta falla o esta no información”, expresó. En ese contexto, anunció la creación de un grupo interinstitucional que supervise de manera permanente el Golfo de México, con el objetivo de emitir alertas oportunas ante posibles derrames y definir medidas de respuesta. Señaló que esta vigilancia se plantea como un “observatorio” similar al que se tiene en el Pacífico para otros temas vinculados con el clima.

La presidenta adelantó que, en los próximos días, la creación de ese grupo interinstitucional se formalizará mediante un decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La semana pasada, Pemex reconoció que el derrame reportado desde inicios de febrero y que afectó las costas del Golfo de México fue causado por una fuga detectada en uno de los ductos del complejo Cantarell. El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informó el jueves pasado que el derrame se detectó el 6 de febrero, pero no se informó de lo sucedido sino hasta el 3 de abril; por este motivo, indicó, tres funcionarios fueron separados de sus cargos y se presentó una denuncia ante la FGR para el deslinde de responsabilidades.

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