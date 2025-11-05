Norma Piña atribuye cambios en el Poder Judicial a ‘sobrerrepresentación’ de Morena

CDMX.- A dos meses de haber dejado la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra en retiro Norma Lucía Piña Hernández reapareció este miércoles en un foro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde analizó los factores que, a su juicio, propiciaron los cambios acelerados en el Poder Judicial durante el sexenio pasado.

Durante su intervención, Piña Hernández afirmó que la combinación de ataques a los jueces, la sobrerrepresentación avalada por el INE, y la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados conformaron “la tormenta perfecta” que permitió una transformación institucional sin precedentes. “Fue la tormenta perfecta. Lo que propició que tan rápido se diera este cambio fue la sobrerrepresentación en lo electoral, eso fue”, señaló.

La exministra explicó que, pese a los esfuerzos del pleno anterior de la Corte, fue imposible contener la ola de reformas impulsadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hicimos todo lo posible por defender la autonomía e independencia judicial. Salimos a las calles, dimos entrevistas y conferencias, aunque no estábamos acostumbrados a eso”, recordó.

Piña subrayó que el Poder Judicial “es incómodo por naturaleza”, ya que su independencia lo coloca frente a los otros poderes del Estado.

“Somos juzgadores de carrera, acostumbrados a estudiar los casos, pero el hecho de ser responsables de nuestras decisiones nos hace incómodos para el poder, especialmente el federal”, dijo.

En su intervención, la ministra en retiro advirtió que los efectos de los cambios en la judicatura serán percibidos por la ciudadanía a mediano plazo, particularmente en la falta de experiencia de los nuevos jueces.

“A través de la educación se podrán revertir los cambios. Los ciudadanos van a sentir la diferencia de tener juzgadores sin carrera judicial”, afirmó.