Operativo sorpresa en Baja California deja inmovilizaciones y clausuras por irregularidades en gasolineras de Tijuana

/ 8 diciembre 2025
    El operativo derivó en la inmovilización de equipos y clausuras para proteger a los consumidores. FOTO: PROFECO

Profeco y la ASEA realizaron un operativo extraordinario en estaciones de servicio de Baja California, donde detectaron irregularidades en la venta de combustible y en el cumplimiento de normas ambientales

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizaron un operativo extraordinario de verificación en estaciones de servicio de Baja California, donde detectaron diversas irregularidades relacionadas con la venta de combustible y el cumplimiento de normativas ambientales. Como resultado, varias gasolineras fueron inmovilizadas o clausuradas para proteger a las y los consumidores.

Baja California fue el estado número 31 en ser visitado por estas brigadas institucionales, encabezadas por la subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza, Andrea González Hernández. El operativo incluyó la revisión de siete estaciones de servicio ubicadas en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate.

Durante las inspecciones se verificaron medidores, dispensadores, documentación ambiental, permisos, bitácoras de operación y memoria de los equipos, con el fin de asegurar el despacho de litros completos y el cumplimiento de la normatividad ambiental y operativa.

Resultados del operativo

Tres estaciones se negaron a recibir la visita, lo que puede derivar en multas elevadas y posibles clausuras.

En una gasolinera, la Profeco inmovilizó un instrumento de medición por despachar litros incompletos.

Otra estación quedó circunstanciada por encontrarse en un proceso de juicio de amparo.

Dos estaciones no presentaron irregularidades.

La ASEA impuso clausura temporal total en tres gasolineras:

Dos por carecer de Licencia Ambiental Única.

Una por no contar con Resolución de Impacto Ambiental.

También reportó dos negativas de inspección y dos estaciones que ya se encontraban cerradas.

Entre las estaciones con medidas aplicadas se encuentra la gasolinera PEMEX Enerser ubicada en el bulevar Fundadores, en Tijuana, donde se detectaron irregularidades durante la revisión.

Garantizar precios justos y protección ambiental

La Profeco y la ASEA reiteraron su compromiso de vigilar que las personas consumidoras reciban litros completos, que los equipos estén calibrados conforme a la ley y que las estaciones cumplan con las medidas de seguridad y protección al medio ambiente.

Con este operativo, ambas instituciones han recorrido ya 31 estados, como parte de una estrategia nacional para reforzar la vigilancia en estaciones de servicio y prevenir prácticas que afecten al bolsillo de los consumidores o representen riesgos ambientales.

Temas


consumidor

Localizaciones


Coahuila
México

Organizaciones


Profeco

Mariana Paz

Periodista, amante de las letras y todo lo que tenga que ver con la noticia. Pet Friendly y feminista. Amo leer y el cine de autor.

