Operativo sorpresa en Baja California deja inmovilizaciones y clausuras por irregularidades en gasolineras de Tijuana

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizaron un operativo extraordinario de verificación en estaciones de servicio de Baja California, donde detectaron diversas irregularidades relacionadas con la venta de combustible y el cumplimiento de normativas ambientales. Como resultado, varias gasolineras fueron inmovilizadas o clausuradas para proteger a las y los consumidores.

Baja California fue el estado número 31 en ser visitado por estas brigadas institucionales, encabezadas por la subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza, Andrea González Hernández. El operativo incluyó la revisión de siete estaciones de servicio ubicadas en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate.

Durante las inspecciones se verificaron medidores, dispensadores, documentación ambiental, permisos, bitácoras de operación y memoria de los equipos, con el fin de asegurar el despacho de litros completos y el cumplimiento de la normatividad ambiental y operativa.