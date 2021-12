Ordena INE a AMLO no promover la revocación

CDMX.- La Comisión de Quejas y Denuncias del INE pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no promocionar el ejercicio de la revocación de mandato y apegarse a las limitaciones constitucionales que se le imponen.

Esta resolución se dio tras la solicitud de medidas cautelares formulada por el PRD en contra del presidente López Obrador, por la presunta utilización indebida de recursos públicos, derivado de las manifestaciones hechas en el evento “Tres Años de Gobierno” el pasado 1 de diciembre, relacionadas con el proceso de revocación de mandato.

Bajo la figura de tutela preventiva, el partido solicitó hacer un llamado al Ejecutivo para apegarse a las limitaciones constitucionales que está sujeto y deje de promocionar el ejercicio en sus presentaciones públicas.

Se determinó procedente la solicitud, ya que, desde una perspectiva preliminar y en apariencia del buen derecho, Obrador realizó promoción indebida del proceso de revocación de mandato que posiblemente se lleve a cabo el próximo año, al invitar expresamente a la ciudadanía a participar, contraviniendo con ello la normativa constitucional y legal, y los principios de imparcialidad y neutralidad, así como al deber de cuidado para no influir de manera indebida en dicho proceso.

La Comisión destacó que no se trata de hechos aislados, pues el Presidente no es la primera vez que emite expresiones relacionadas con la revocación de mandato, pues el pasado 8 de noviembre la Comisión emitió un llamado para que ajustaran su contenido a fin de no infringir la norma electoral, derivado de las expresiones realizadas en las conferencias de prensa matutinas del 3 y 5 de noviembre pasados, en las que López Obrador aprovechó espacios de comunicación pública y oficial para pronunciarse en torno al ejercicio y promover su participación.

La Comisión concluyó, en apariencia del buen derecho, que tiene una base cierta y objetiva para considerar la inminente continuación o repetición de este tipo de actos en días posteriores a la emisión de esta medida cautelar.