Organizaciones alertan nuevas formas de censura y acoso judicial contra periodistas en México

/ 14 noviembre 2025
    Señaló además que el marco legal está siendo utilizado de manera indebida para criminalizar y perseguir judicialmente a comunicadores. /FOTO: ESPECIAL

Especialistas y defensores de la libertad de expresión advirtieron que las agresiones contra periodistas evolucionan hacia mecanismos legales y digitales que buscan inhibir su trabajo

CDMX.- Las agresiones contra periodistas en México han adoptado nuevas formas que van más allá de los ataques físicos tradicionales, advirtieron organizaciones nacionales e internacionales durante el Coloquio Internacional “Periodismo, libertad y democracia”, organizado por La Silla Rota y Alianza de Medios MX. Entre las principales preocupaciones se encuentran las amenazas en internet, las denuncias penales y el uso de herramientas legales con fines de censura.

Durante el encuentro, panelistas lamentaron la ausencia del subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Padilla, quien había sido invitado al evento. Consideraron que su inasistencia refleja la falta de apertura del gobierno para dialogar sobre los riesgos que enfrenta el gremio periodístico.

En el panel “Violencia y acoso contra periodistas. Diagnóstico y estrategias de defensa”, Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, explicó que las agresiones actuales incluyen no solo la intervención del crimen organizado, sino también ataques digitales y casos de ciberespionaje que, en su mayoría, permanecen impunes. Señaló además que el marco legal está siendo utilizado de manera indebida para criminalizar y perseguir judicialmente a comunicadores.

Mendiola advirtió sobre el uso discrecional de la figura de daño moral como herramienta de venganza contra periodistas que revelan información incómoda. También mencionó delitos penales como difamación, calumnia, incitación al odio y ultrajes a la autoridad, así como mecanismos electorales como la violencia política de género, utilizados para frenar la publicación de contenido informativo mediante medidas cautelares.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, destacó que el abuso de instrumentos legales se ha convertido en una herramienta para provocar censura y autocensura. Recordó que, desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, los asesinatos de periodistas han mostrado un aumento sostenido, acompañado de discursos estigmatizantes desde los gobiernos federal y estatales.

Maldonado alertó que el acoso judicial se ha incrementado “exponencialmente”. De acuerdo con un ejercicio realizado por la organización, entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año se registraron 51 casos de ataques legales contra periodistas, superando los 40 casos reportados en 2021, el año más crítico hasta ahora.

El director de Artículo 19 señaló que la organización enfrenta actualmente denuncias civiles, dos procesos penales y dos más relacionados con violencia política de género por pronunciarse sobre un caso específico. “Nos están poniendo una mordaza”, afirmó, al subrayar que la impunidad sigue siendo el principal obstáculo para la libertad de expresión en el país.

Las organizaciones participantes coincidieron en que la tendencia muestra un cambio preocupante en las formas de censura, donde el amedrentamiento digital, la judicialización del trabajo periodístico y la impunidad operan de manera simultánea para inhibir la labor informativa. Con información de El Universal

