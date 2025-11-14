Pfizer se queda fuera del sector privado: Cofepris mantiene en pausa liberación de vacuna

Noticias
/ 14 noviembre 2025
    Pfizer se queda fuera del sector privado: Cofepris mantiene en pausa liberación de vacuna
    La compañía destacó que su biológico está adaptado a la variante LP.8.1, la cepa que predomina actualmente en el país. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


vacunas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Pfizer

La farmacéutica confirmó que solo el sector público aplica su vacuna adaptada a la variante LP.8.1, mientras continúa el proceso regulatorio para su comercialización privada

CDMX.-La farmacéutica estadounidense Pfizer informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aún no ha autorizado la venta al público de su vacuna actualizada contra COVID-19. Por el momento, las dosis únicamente están disponibles en el sector público como parte de la Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026.

En un comunicado, la empresa precisó que sus lotes destinados al ámbito privado continúan en proceso de liberación regulatoria. “En Pfizer mantenemos una colaboración estrecha y permanente con las autoridades para avanzar en este procedimiento a la brevedad posible”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a cinco presuntos delincuentes en operativos conjuntos en Michoacán

La compañía destacó que su biológico está adaptado a la variante LP.8.1, la cepa que predomina actualmente en el país. Subrayó que la vacuna actualizada se encuentra disponible de manera gratuita en unidades públicas de salud, conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

La Campaña Invernal de Vacunación inició el pasado 14 de octubre, cuando el gobierno federal anunció que por primera vez aplicaría vacunas actualizadas contra COVID-19, comenzando con los biológicos de Moderna.

TE PUEDE INTERESAR: Se dispara retiro por desempleo: Afores rompen récord histórico

Román Saglio, director de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna, informó que la administración de Claudia Sheinbaum adquirió alrededor de 10 millones de dosis y que, hasta mediados de octubre, habían entregado 4 millones 800 mil. Al igual que la vacuna de Pfizer, el biológico de Moderna -basado en tecnología ARNm- está diseñado para proteger contra la variante LP.8.1.

Mientras avanza el proceso regulatorio para la venta privada de la vacuna de Pfizer, las autoridades sanitarias mantienen el énfasis en garantizar acceso gratuito en el sector público ante el incremento esperado de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal. Con información de El Universal

Temas


vacunas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Pfizer

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La representación diplomática calificó el documento como falso y pidió ignorar su contenido.

Desmienten ‘memorándum’ sobre ofensiva del gobierno mexicano contra Grupo Salinas
Rubén Arenza, mejor conocido como ‘Ru Abogado’, fue detenido por elementos de la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, tras denunciar presuntos actos de corrupción.

Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)
Los organizadores de la marcha —independientes del colectivo— señalan que las concentraciones se harán en 50 ciudades de 31 estados, incluyendo Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Sabinas.

Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila
Este 15 de noviembre en el MUSAVE habrá un Búho Cornudo y una Aguililla Rojinegra para que los visitantes se puedan tomar fotografías con ellas.

¡Celebra Museo de las Aves 32 años en Saltillo con entradas gratis, búho cornudo y aguililla rojinegra!
Las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez, mismas que vieron ganar a Lando Norris en la edición de este año, se preparan para un lleno total en el México GP 2026, tras anunciarse el sold out.

¡Efecto Checo Pérez! Se agotan los boletos para el Gran Premio de México 2026
La seguridad ha recibido una inversión de 7 mil 500 millones de pesos en los primeros dos años de gobierno de Manolo Jiménez.

Coahuila refuerza su blindaje: inauguran arco carretero y cuartel estatal en Hidalgo
Experiencia. La confesión de Mayer Mori incomodó a sus compañeros del reality, especialmente a Fabiola Campomanes, cercana al círculo de amistades de Bárbara Mori.

¿Está orgulloso? Presume Sergio Mayer Mori haber tenido intimidad con una amiga de Bárbara Mori
La compañía destacó que su biológico está adaptado a la variante LP.8.1, la cepa que predomina actualmente en el país.

Pfizer se queda fuera del sector privado: Cofepris mantiene en pausa liberación de vacuna