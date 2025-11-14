Pfizer se queda fuera del sector privado: Cofepris mantiene en pausa liberación de vacuna

CDMX.-La farmacéutica estadounidense Pfizer informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aún no ha autorizado la venta al público de su vacuna actualizada contra COVID-19. Por el momento, las dosis únicamente están disponibles en el sector público como parte de la Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026.

En un comunicado, la empresa precisó que sus lotes destinados al ámbito privado continúan en proceso de liberación regulatoria. “En Pfizer mantenemos una colaboración estrecha y permanente con las autoridades para avanzar en este procedimiento a la brevedad posible”, señaló.

La compañía destacó que su biológico está adaptado a la variante LP.8.1, la cepa que predomina actualmente en el país. Subrayó que la vacuna actualizada se encuentra disponible de manera gratuita en unidades públicas de salud, conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

La Campaña Invernal de Vacunación inició el pasado 14 de octubre, cuando el gobierno federal anunció que por primera vez aplicaría vacunas actualizadas contra COVID-19, comenzando con los biológicos de Moderna.

Román Saglio, director de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna, informó que la administración de Claudia Sheinbaum adquirió alrededor de 10 millones de dosis y que, hasta mediados de octubre, habían entregado 4 millones 800 mil. Al igual que la vacuna de Pfizer, el biológico de Moderna -basado en tecnología ARNm- está diseñado para proteger contra la variante LP.8.1.

Mientras avanza el proceso regulatorio para la venta privada de la vacuna de Pfizer, las autoridades sanitarias mantienen el énfasis en garantizar acceso gratuito en el sector público ante el incremento esperado de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal. Con información de El Universal