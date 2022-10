Otra salida en gabinete de AMLO, Horacio Duarte hará una ‘tarea’ en Edomex, deja Aduanas

Palacio Nacional.- Horacio Duarte renunció a la Dirección General de Aduanas y va a “una tarea” en el Edomex.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Duarte va a una tarea en su estado natal, y el mismo Duarte indicó que va a la “batalla maestra”.

“Horacio ha hecho una labor de primer orden y queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera porque Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás, lo mismo que en el caso de Tatiana, que nos ayudó tanto, tanto para triunfar, con su trabajo, y lo mismo Horacio, que va a una tarea a su estado natal, el Estado de México”, anunció el Presidente.

“Ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde. En el Zócalo ya puedes dar (declaración), allá afuera, pero aquí no se puede hablar de eso”.

