Distintos liderazgos panistas denunciaron que la detención del exfiscal General del Estado de Veracruz, Jorge “N”, es un caso más de persecución política del Gobierno del Estado de Veracruz.

”Claramente se trata de una persecución política en contra del exfiscal, pues no es la primera vez que el Gobierno del Estado aprehende y encarcela arbitrariamente a personas inocentes”, acusaron.

Jorge “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia desde septiembre del 2019, fue capturado por agentes federales, castrenses y estatales en el destino turístico de Puerto Escondido, Oaxaca.

Los liderazgos, identificados con el grupo político del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, recordaron las detenciones del ex secretario de gobierno, Rogelio Franco; del ex candidato a la dirigencia estatal del PAN, Tito Delfín; del secretario Técnico del Senado, José Manuel del Río y del ex subsecretario de finanzas, Bernardo Segura, “personajes incómodos para el Gobierno de Cuitláhuac”.

La carta fue firmada por Federico Salomón Molina, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN; la senadora Indira Rosales San Román; los diputados federales Maryjose Gamboa Torales, Carlos Alberto Valenzuela González, Maricarmen Escudero Fabre; y los legisladores locales Enrique Cambranis Torres, Jaime de la Garza Martínez, Miguel Hermida Copado y Verónica Pulido Herrera.

”Lo peor es que hay muchísimos casos más que dan cuenta de las detenciones arbitrarias e ilegales por parte de la Fiscalía General del Estado. Este Gobierno se ha caracterizado por tener más casos de persecución política que logros para las y los veracruzanos”, dijeron.

Y denunciaron que el exfiscal fue destituido en septiembre del 2019 de manera ilegal, arbitraria y sin apego a derecho, mediante un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz.

”Este procedimiento, a todas luces ilegal, fue aprobado por la mayoría de la bancada de Morena, violando lo dispuesto por los artículos 33 y 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz”, acusaron.

Dijeron que los diputados de Morena realizaron este procedimiento con una figura que no existe en el ordenamiento constitucional y legal del Estado de Veracruz.

”Se trató de una falsa “destitución temporal” por una supuesta falta de acreditación y certificación que requieren los cuerpos de seguridad, aunado a que la separación del cargo del Fiscal General del Estado se ejecutó como consecuencia de una medida cautelar que no se encuentra fundamentada jurídicamente”.

Destacaron que el artículo 77 de la Constitución Local establece que diversos servidores públicos, entre los que se encuentra el Fiscal General del Estado, únicamente podrían ser destituidos mediante juicio político, lo cual nunca ocurrió en el caso del ex fiscal.