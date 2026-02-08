PAN exige cláusula en T-MEC para disolver el pacto si se confirman ‘narcopolíticos’ en gobiernos

Noticias
/ 8 febrero 2026
    PAN exige cláusula en T-MEC para disolver el pacto si se confirman ‘narcopolíticos’ en gobiernos
    Los legisladores añadieron que la incorporación de la cláusula elevaría el nivel de seguridad y vincularon la discusión con la llegada de inversiones. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Plantean consecuencias directas para el acuerdo si se acreditan vínculos de gobiernos con redes delictivas

CDMX.- Legisladoras y legisladores del PAN en la Cámara de Diputados solicitaron al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y al Senado de la República impulsar, durante las negociaciones del T-MEC, una “cláusula democrática” para disolver el acuerdo si se detecta y confirma que algún gobierno tiene nexos con el crimen organizado.

El planteamiento fue expuesto por el diputado federal Federico Döring, el legislador migrante Raúl Torres Guerrero y el coordinador de América del Norte del CEN del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, quienes pidieron que la Cancillería “empuje” la propuesta ante los países negociadores.

En su posicionamiento, los panistas sostuvieron que, si Estados Unidos comprueba que existen “narcopolíticos” de Morena dentro del Gobierno de México, el tratado debería disolverse. “En la revisión del Tratado de Libre Comercio, es necesario que exista una cláusula democrática que, de comprobarse que uno de los Estados firmantes como en este caso México, tiene vínculos con el crimen organizado, en el Tratado se disuelva”, señalaron.

Döring afirmó que el tema se relaciona con lo que, en su dicho, ocurre en México desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. “Así como está sucediendo hoy en día en México desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde tenemos narcopolíticos en la función pública y son protegidos por Morena y una fiscalía carnal”, declaró.

Los legisladores añadieron que la incorporación de esa cláusula elevaría el nivel de seguridad y vincularon la discusión con la llegada de inversiones, al sostener que existe un problema de control territorial por parte de grupos criminales, en una afirmación que atribuyeron a su diagnóstico político.

También pidieron que, en el marco de la revisión del T-MEC, se incorpore una perspectiva sobre la diáspora mexicana en Estados Unidos y plantearon que debe “cambiarse la narrativa” sobre el papel de los mexicanos en ese país. “Debe de haber con los Estados Unidos y con Canadá un entendimiento claro para atender un problema regional. Cambiemos la narrativa también del valor de los mexicanos en los Estados Unidos y dejar de pensar que los mexicanos somos el pobrecito migrante”, expusieron.

Torres Guerrero afirmó que, en su opinión, se ha dejado de lado a millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y planteó que el enfoque debe considerar movilidad estudiantil y perfiles profesionales, condicionado a condiciones de seguridad en México, como parte de lo que describieron como una visión de largo plazo.

La solicitud se dirige a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado, instancias que participan en la conducción de la política exterior y en la revisión de instrumentos internacionales, en un contexto de negociación trilateral donde el PAN busca incorporar un mecanismo de consecuencias dentro del propio tratado.

En su panorama general, los panistas insistieron en que la seguridad es un factor determinante para la inversión y reiteraron que mantendrán su postura en foros en Washington, al presentar su propuesta como parte de la discusión pública sobre la relación comercial de México con Estados Unidos y Canadá.

