PAN vincula detención de alcalde de Tequila con corrupción; pide investigar sin minimizar el caso

/ 8 febrero 2026
    / 8 febrero 2026
    Romero Herrera insistió en que el caso debe seguir su curso y no quedar cubierto por el debate político. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Tras la detención de un miembro de Morena en Jalisco exigen que el caso se investigue sin tratarlo como un hecho aislado

CDMX.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por presuntos delitos de extorsión y vínculos con el crimen organizado, confirma —en su señalamiento— que la corrupción y la delincuencia están presentes en gobiernos de Morena.

En un comunicado, el dirigente panista sostuvo que el caso no debe minimizarse ni tratarse como un hecho aislado, y lo presentó como una muestra del incumplimiento del discurso oficialista en materia de combate a la corrupción.

“Si queremos liberar a México de los narcopolíticos y del crimen organizado, primero hay que desterrar a los gobiernos de Morena. Lo que estamos viendo es brutal: un alcalde de Morena detenido por presunta extorsión, junto con otros servidores públicos. No es un caso, no es una excepción; es la confirmación de que la corrupción y la delincuencia se metieron hasta la cocina de sus gobiernos”, afirmó.

Romero Herrera recordó que, según su dicho, Rivera Navarro fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y añadió que, en su versión, el caso revela fallas en la promesa de erradicar la corrupción y pacificar al país.

“El alcalde es el que presuntamente manejaba al crimen organizado en Tequila, similar a lo que ocurría con ‘La Barredora’ en Tabasco o el penoso caso del huachicol fiscal... Eso es Morena: los que hace siete años, con un pañuelito blanco, decían que iban a acabar con la corrupción y hoy gobiernan con incongruencia, impunidad y complicidad. Lo que queremos es que caiga esta farsa del gobierno guinda”, señaló.

El dirigente sostuvo que Acción Nacional busca presentarse como opción política y no sólo como una fuerza que critica, y afirmó que el partido actuará con “humildad” y con la “experiencia” de sus gobiernos para, dijo, “reconstruir” lo que Morena ha destruido y recuperar la tranquilidad.

Reiteró que, en su postura, el país requiere seguridad, paz y libertad, y que esos objetivos no se alcanzarán mientras gobiernen quienes “prometieron ser distintos y terminaron siendo lo contrario”.

Romero Herrera aseguró que el PAN mantendrá una oposición “firme y responsable” y que defenderá, dijo, “patria, familia y libertad”, al tiempo que insistió en que el caso debe seguir su curso y no quedar cubierto por el debate político.

