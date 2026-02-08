PAN vincula detención de alcalde de Tequila con corrupción; pide investigar sin minimizar el caso
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Tras la detención de un miembro de Morena en Jalisco exigen que el caso se investigue sin tratarlo como un hecho aislado
CDMX.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por presuntos delitos de extorsión y vínculos con el crimen organizado, confirma —en su señalamiento— que la corrupción y la delincuencia están presentes en gobiernos de Morena.
En un comunicado, el dirigente panista sostuvo que el caso no debe minimizarse ni tratarse como un hecho aislado, y lo presentó como una muestra del incumplimiento del discurso oficialista en materia de combate a la corrupción.
TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía confirma hallazgo de cuerpo de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa
“Si queremos liberar a México de los narcopolíticos y del crimen organizado, primero hay que desterrar a los gobiernos de Morena. Lo que estamos viendo es brutal: un alcalde de Morena detenido por presunta extorsión, junto con otros servidores públicos. No es un caso, no es una excepción; es la confirmación de que la corrupción y la delincuencia se metieron hasta la cocina de sus gobiernos”, afirmó.
Romero Herrera recordó que, según su dicho, Rivera Navarro fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y añadió que, en su versión, el caso revela fallas en la promesa de erradicar la corrupción y pacificar al país.
TE PUEDE INTERESAR: Hacienda: CNSF confirma hackeo y activa protocolos de seguridad
“El alcalde es el que presuntamente manejaba al crimen organizado en Tequila, similar a lo que ocurría con ‘La Barredora’ en Tabasco o el penoso caso del huachicol fiscal... Eso es Morena: los que hace siete años, con un pañuelito blanco, decían que iban a acabar con la corrupción y hoy gobiernan con incongruencia, impunidad y complicidad. Lo que queremos es que caiga esta farsa del gobierno guinda”, señaló.
El dirigente sostuvo que Acción Nacional busca presentarse como opción política y no sólo como una fuerza que critica, y afirmó que el partido actuará con “humildad” y con la “experiencia” de sus gobiernos para, dijo, “reconstruir” lo que Morena ha destruido y recuperar la tranquilidad.
TE PUEDE INTERESAR: Se desplomó investigación en CIDE
Reiteró que, en su postura, el país requiere seguridad, paz y libertad, y que esos objetivos no se alcanzarán mientras gobiernen quienes “prometieron ser distintos y terminaron siendo lo contrario”.
Romero Herrera aseguró que el PAN mantendrá una oposición “firme y responsable” y que defenderá, dijo, “patria, familia y libertad”, al tiempo que insistió en que el caso debe seguir su curso y no quedar cubierto por el debate político.