'Paridad no es victoria': Rosario Piedra alerta por violencia y pide que la transformación sea 'irreversible'

6 marzo 2026
    ‘Paridad no es victoria’: Rosario Piedra alerta por violencia y pide que la transformación sea ‘irreversible’
    Piedra señaló que el país atraviesa un proceso que cambiará el rumbo de México y el papel de las mujeres en la sociedad. ESPECIAL
El Universal
El Universal

Paridad De Género

CDMX

Rosario Piedra Ibarra

CNDH

Ante abogados democráticos, llamó a no ‘desandar el camino’ y a convertir el avance político en cambios de fondo en las instituciones

CDMX.- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, sostuvo que aunque se ha afianzado el papel de las mujeres en la toma de decisiones y las brechas de desigualdad se han acortado, todavía falta mucho para erradicar la violencia, el acoso y la discriminación en su contra.

Al participar en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, organizada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), afirmó que hoy existe una mayor presencia femenina en puestos de decisión y atribuyó ese avance a la paridad de género en el Poder Ejecutivo federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión y la propia CNDH.

Piedra señaló que el país atraviesa un proceso que cambiará el rumbo de México y el papel de las mujeres en la sociedad, al sostener que no sólo serán parte de las fuerzas productivas, sino que también dirigirán la nación hacia metas que, dijo, generaciones anteriores imaginaron como imposibles.

“Y es gracias a ellas, a su lucha tesonera y a su participación decidida en la vida pública del país que hoy estamos siendo parte de esta transformación y nos corresponde heredarla a nuestras hijas y nietas”, afirmó durante su intervención.

La titular de la CNDH indicó que la llegada de una mujer a la Presidencia de la República no representa la culminación de la lucha de las mujeres, sino el inicio de una nueva etapa, lo que, dijo, obliga a mantenerse alertas para que ello se traduzca en una transformación de las instituciones del Estado y en el combate a paradigmas del pasado.

En ese sentido, llamó a las mujeres que han alcanzado cargos con incidencia en la vida pública a asumir la responsabilidad de impulsar “la conquista de nuevos territorios y horizontes” y a no ser complacientes ante intentos de desvío o retroceso, al afirmar que la transformación “debe ser irreversible”.

Piedra añadió que el compromiso con la igualdad social y la mejora de condiciones para las mujeres debe ser compartido por todos los sectores, incluidos gobierno, sociedad, iniciativa privada e instituciones encargadas de proteger los derechos humanos.

Hizo un homenaje a mujeres que, dijo, lucharon por un México más justo, como Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, así como a revolucionarias y protagonistas de distintos periodos históricos, al señalar que su contribución ha sido invisibilizada en la educación impartida durante el periodo neoliberal.

