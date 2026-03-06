SRE y Secretaría de las Mujeres firman convenio para fortalecer igualdad sustantiva y prevención de violencias

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 6 marzo 2026
    SRE y Secretaría de las Mujeres firman convenio para fortalecer igualdad sustantiva y prevención de violencias
    De la Fuente aseguró que es necesario dar más espacio a las mujeres como mediadoras. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


CONVENIOS

Localizaciones


CDMX

Personajes


Juan Ramón De La Fuente

Organizaciones


SRE

El acuerdo también apunta a reforzar compromisos internacionales y a ampliar la difusión de la Cartilla de Derechos entre servidoras y servidores públicos

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de las Mujeres firmaron un convenio de colaboración para diseñar e implementar acciones orientadas a fortalecer la formación y sensibilización en materia de igualdad sustantiva y el derecho de mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias.

El acuerdo se suscribió durante un acto conmemorativo por el Día Internacional de las Mujeres en Tecámac, Estado de México, donde el canciller Juan Ramón de la Fuente enmarcó la firma en la necesidad de reforzar la construcción de paz y el papel de México en el ámbito internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan con vida a Alondra María Stephanye, alumna de la UAEM reportada como desaparecida

En sus declaraciones, De la Fuente sostuvo que, ante un mundo “urgido de paz”, es necesario dar más espacio a las mujeres como mediadoras, al señalar que hay evidencia de que su participación en procesos de mediación contribuye a acuerdos “más sólidos y más duraderos”, y reiteró la vocación pacifista de la política exterior mexicana.

Sobre el contenido del convenio, la SRE y la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, establecieron bases y mecanismos para impulsar capacitación con perspectiva de género, promover derechos y dar seguimiento a compromisos internacionales asumidos por México; además, se contempló la difusión, promoción y distribución de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Tabasco halla sitio clandestino de inhumación con restos óseos en Centro

En el mismo acto se inauguró un Centro LIBRE para mujeres en la zona y acudieron representantes del cuerpo diplomático acreditado en México, así como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien participó como testigo de honor.

En cuanto a la situación institucional, Hernández Mora informó que con esa apertura suman 678 Centros LIBRE en el país y que el objetivo es contar, al término del sexenio, con al menos uno en cada municipio; agregó que con los centros en operación se ha atendido a más de medio millón de mujeres, con Chiapas como la entidad con mayor número de aperturas.

Como panorama general, el convenio se presentó como parte del impulso del gobierno federal a políticas de igualdad sustantiva y de prevención y atención de violencias, con una coordinación que también busca incidir en el servicio público y en la proyección internacional de los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


CONVENIOS

Localizaciones


CDMX

Personajes


Juan Ramón De La Fuente

Organizaciones


SRE

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México, compartió reflexiones sobre liderazgo, desarrollo profesional y el papel de las mujeres en la industria

Marcela Barreiro: liderazgo con congruencia, vulnerabilidad y libertad personal
true

Sheinbaum y su operación ‘Salvar el Mundial’
Empresarios creen incongruente que se hable del Plan México en los contratos de obra pública y se les quiera dar preferencia a los chinos, además de la problemática que puede traer en plena revisión del T-MEC.

China entra a licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas
Alondra Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM, desapareció tras viajar de Cuautla a Cuernavaca; su caso surge tras el hallazgo sin vida de dos alumnas.

Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

Reducir la dependencia económica en insumos intermedios de industrias como la cárnica, automotriz y farmacéutica será clave para negociar este tratado de libre comercio.

México discutirá con EU el T-MEC sobre reglas de origen, influencia de China y seguridad: Marcelo Ebrard
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
Fundación Naná y Mexicanos Primero presentaron un “botiquín de apoyo” y materiales educativos para identificar y prevenir violencia en noviazgos adolescentes.

Presentan “botiquín de apoyo” para identificar violencia en noviazgos adolescentes