SRE y Secretaría de las Mujeres firman convenio para fortalecer igualdad sustantiva y prevención de violencias

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de las Mujeres firmaron un convenio de colaboración para diseñar e implementar acciones orientadas a fortalecer la formación y sensibilización en materia de igualdad sustantiva y el derecho de mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias.

El acuerdo se suscribió durante un acto conmemorativo por el Día Internacional de las Mujeres en Tecámac, Estado de México, donde el canciller Juan Ramón de la Fuente enmarcó la firma en la necesidad de reforzar la construcción de paz y el papel de México en el ámbito internacional.

En sus declaraciones, De la Fuente sostuvo que, ante un mundo “urgido de paz”, es necesario dar más espacio a las mujeres como mediadoras, al señalar que hay evidencia de que su participación en procesos de mediación contribuye a acuerdos “más sólidos y más duraderos”, y reiteró la vocación pacifista de la política exterior mexicana.

Sobre el contenido del convenio, la SRE y la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, establecieron bases y mecanismos para impulsar capacitación con perspectiva de género, promover derechos y dar seguimiento a compromisos internacionales asumidos por México; además, se contempló la difusión, promoción y distribución de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

En el mismo acto se inauguró un Centro LIBRE para mujeres en la zona y acudieron representantes del cuerpo diplomático acreditado en México, así como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien participó como testigo de honor.

En cuanto a la situación institucional, Hernández Mora informó que con esa apertura suman 678 Centros LIBRE en el país y que el objetivo es contar, al término del sexenio, con al menos uno en cada municipio; agregó que con los centros en operación se ha atendido a más de medio millón de mujeres, con Chiapas como la entidad con mayor número de aperturas.

Como panorama general, el convenio se presentó como parte del impulso del gobierno federal a políticas de igualdad sustantiva y de prevención y atención de violencias, con una coordinación que también busca incidir en el servicio público y en la proyección internacional de los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres.