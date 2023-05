Pausan México y Perú relaciones comerciales en medio de tensión diplomática

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que está en “pausa” la relación del gobierno de México con Perú y reiteró que no entregará a la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte, de quien afirmó está “usurpando” la presidencia.

“Pues yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema, a Gustavo Petro (presidente de Colombia) no porque también a él lo declararon no grato, entonces se la entrego a los chilenos...”, dijo.

“Pero no se lo voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, mencionó.

Días atrás el mandatario señaló que el conflicto con el gobierno de Perú no es algo nuevo y que las diferencias comenzaron antes de la destitución del expresidente Pedro Castillo. Al momento enfatiza que no se trata de romper relaciones con Perú, sino de una pausa.

López Obrador señaló que la actual administración en Perú, encabezada por la presidenta Dina Boluarte, no representa al pueblo y que solo tienen una aprobación no mayor al 23 por ciento.

En cuanto a la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico el presidente López Obrador dijo que enviará una carta al presidente de Chile, Gabriel Boric. “Para que “ya no nos estén echando la culpa a nosotros los politiqueros en el Perú”, mencionó.

Lamenta no poder ir a Machu Picchu

El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó sobre su nombramiento como persona no grata en Perú y “lamentó” que no podrá conocer Machu Picchu.

“El pueblo de Perú es extraordinario, ahí están los Incas, sino puedo ir a Perú lo único que lamento es no poder ir a Machu Picchu, eso es lo único y desde luego a ese pueblo extraordinario, bueno, es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”, dijo.

López Obrador agradeció a los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú que votaron a favor de que fuera considerado “persona non grata”.