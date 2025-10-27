Pemex deja sin resolver más del 70% de sus riesgos ecológicos pese a derrames y fugas

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene sin atención la mayoría de los riesgos ambientales asociados a sus operaciones e instalaciones, de acuerdo con un reporte presentado ante inversionistas sobre sus Perspectivas Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG).

Del total de 240 riesgos ambientales registrados al segundo trimestre de este año, la empresa ha atendido solo 65, equivalentes al 27%, mientras que el 73% restante continúa en distintas fases de revisión, contratación o sin programa asignado.

El informe detalla que 62 riesgos se encuentran en proceso de atención, cuatro en etapa de contratación, 63 programados para años posteriores y 46 sin asignación de recursos. El documento calcula que se requieren 15 mil 460 millones de pesos para mitigar los daños al suelo, agua y aire en las zonas afectadas.

El reporte surge en medio de la contingencia ambiental por el derrame de hidrocarburos en el norte de Veracruz, donde una fuga afectó varios kilómetros del río Pantepec y su desembocadura en el Tuxpan, tras las lluvias intensas registradas hace dos semanas.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reconoció que la industria petrolera “es de alto riesgo”, pero afirmó que la empresa mantiene una cultura de seguridad y cuidado de la vida humana. “Inevitablemente hay probabilidades de accidentes, lo importante es minimizarlos y atenderlos con rapidez”, sostuvo.

Sobre el incidente en Veracruz, el funcionario explicó que la fuga se originó en un oleoducto que transporta crudo hacia las refinerías de Madero y Cadereyta, afectado por un movimiento de tierra. Aseguró que ya se recuperaron más de un millón y medio de litros de hidrocarburo, con apoyo de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, especialistas advierten que el problema ambiental de Pemex es estructural. El ingeniero Julio Valdivieso, expresidente del Colegio de Ingenieros Ambientales, estimó que existen más de 20 mil sitios contaminados en el país, muchos de ellos sin registro ni remediación. “Decir que se atienden solo 65 es mínimo ante el daño histórico que se ha generado”, dijo.

Por su parte, Juan Carlos Machorro, socio del despacho Santamarina y Steta, señaló que la falta de recursos deriva del mal manejo financiero que la empresa ha tenido durante varios sexenios. “Pemex no puede cubrir ni los pagos a sus proveedores. Aunque abre la puerta a inversión privada, no hay certeza sobre su viabilidad ambiental o económica”, advirtió.

Ambos expertos coincidieron en que la falta de mantenimiento en plantas, ductos y refinerías aumenta la probabilidad de accidentes como explosiones o fugas, y que la petrolera requiere una reestructuración profunda para atender su rezago ambiental y financiero. Con información de El Universal