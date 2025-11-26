Pemex y programas para jóvenes se llevan los recursos más altos de 2026

CDMX.- El Congreso de la Unión aprobó para 2026 dos de las asignaciones más grandes del presupuesto federal: una para Petróleos Mexicanos (Pemex) y otra para programas dirigidos a la juventud. Ambos rubros fueron definidos como prioritarios para el gobierno federal y alcanzarán montos similares el próximo año.

De acuerdo con información obtenida por El Universal, Pemex recibirá 781 mil 62 millones de pesos, suma que incluye su presupuesto directo y las aportaciones canalizadas a través de la Secretaría de Energía (Sener). El objetivo es sostener la política energética que prioriza a la empresa productiva del Estado en medio de sus pérdidas operativas y compromisos financieros.

En paralelo, los recursos destinados al desarrollo de los jóvenes ascenderán a 735 mil 177 millones de pesos, lo que representa un incremento de 19% anual y un crecimiento acumulado de 201% respecto a 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Especialistas consultados señalan que ambas partidas responden a necesidades políticas y económicas que el gobierno considera estratégicas. En el caso de Pemex, se busca cubrir el costo de una empresa que, a pesar de su reestructura financiera pendiente, continúa siendo clave para la política energética nacional. “No hay manera fácil de arreglar la situación de Pemex... Transformarla requiere mucho dinero y muchas condiciones”, afirmó Clemente Ruiz Durán, académico de la UNAM.

El catedrático añadió que, aún con las dificultades de la petrolera, la dependencia del país respecto al petróleo sigue siendo determinante. “Va a costar mucho, pero seguiremos dependiendo de la economía del petróleo”, señaló. También criticó la falta de inversión privada en generación de empleos, lo que impacta particularmente a los jóvenes.

Este medio publicó recientemente que la falta de crecimiento económico ha llevado a la expulsión de casi medio millón de personas de la llamada Generación Z del mercado laboral. Para atender ese escenario, el presupuesto para juventud se distribuye en una amplia red de programas que abarcan becas, apoyos directos, educación y programas de capacitación.

Entre las partidas más significativas se encuentran 44 mil millones para la Sedena en tareas de integridad y seguridad nacional; 109 mil millones para educación media superior y superior; 75 mil millones para la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina; 41 mil millones para la Beca Media Superior Benito Juárez; 25 mil millones para Jóvenes Construyendo el Futuro; 15 mil millones para La Escuela es Nuestra; y 129 mil millones para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone), además de decenas de programas adicionales.

Para Manuel Valencia, catedrático del Tec de Monterrey, el monto refleja la apuesta política del gobierno por mantener una relación directa con millones de jóvenes. Aunque calificó de positivo el incremento en apoyos, advirtió que existe una dimensión “claramente clientelar”, especialmente de cara a nuevos ciclos electorales.

Los especialistas coincidieron en que el gobierno prioriza los rubros que han ofrecido mejores resultados políticos y económicos inmediatos, como los programas sociales y el control de precios energéticos. Sin embargo, advirtieron que esta concentración de recursos también implica relegar áreas como infraestructura, salud, seguridad y educación, que requieren inversiones de largo plazo. Con información de El Universal