Perreo, batucada y consignas: juventudes toman las calles en apoyo a Sheinbaum

CDMX.- Con canciones de reggaetón de Bad Bunny, Héctor & Tito y acompañados de batucada, decenas de jóvenes se congregaron en el monumento a El Caballito, en la Ciudad de México, para participar en el llamado “Perreo por la Paz”, en el marco de la celebración por los “7 años de la transformación” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo.

Provenientes de distintos estados del país, las y los jóvenes portaron pancartas de respaldo a la mandataria federal, tunearon gorras, corearon consignas y avanzaron por calles del Centro Histórico al ritmo de la música. Entre los asistentes destacó incluso una botarga de dinosaurio, que protestaba contra el periodo neoliberal.

Al ritmo de la canción “Baila morena”, de Héctor & Tito, los participantes encendieron el ambiente en las principales vialidades, mientras grabaciones difundidas en redes sociales muestran a cientos de jóvenes perrear y marchar en grupo con altavoces portátiles.

En varios de los videos también se escucha el fragmento del mensaje de Sheinbaum que se volvió viral en TikTok: “Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa... ya no va a estar el examen de Comipems”, integrado como parte de la letra del llamado “perreo por la paz”.

Durante el recorrido, algunos manifestantes utilizaron megáfonos para lanzar consignas como “que no les digan, que no les cuenten, la Generación Z no existe”, mientras otros portaban mensajes con leyendas como “Nos mueve el amor”, “Jóvenes por la transformación” y “No a la intervención gringa”.

Entre los símbolos utilizados por las juventudes también figuró la imagen de la Virgen de Guadalupe, que algunos manifestantes portaban como un elemento de protección simbólica ante lo que denominaron “los fachos”.

En el marco de estas expresiones juveniles, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró en días previos que las juventudes marcharan con el “perreo por la paz”. Durante su conferencia matutina del miércoles 3 de diciembre, la mandataria incluso cantó parte del fragmento viral y reconoció a la joven originaria de Jalisco que difundió la canción en TikTok.

Durante su mensaje en el Zócalo, Sheinbaum destacó la presencia de jóvenes en el acto masivo y afirmó: “Que nadie se equivoque, los jóvenes están en su gran mayoría con el movimiento de transformación”, además de agradecer la asistencia de 600 mil simpatizantes que, dijo, han acudido en repetidas ocasiones para defender la democracia, la soberanía y el bienestar. Con información de El Universal