Pescadores protestan en Veracruz por derrame de hidrocarburo y exigen indemnización por afectaciones

TUXPAN, VER.- Docenas de pescadores de distintas regiones de Veracruz se manifestaron por los daños ambientales atribuidos al derrame de hidrocarburo que, desde marzo, afectó costas del Golfo de México y golpeó sus actividades diarias, por lo que exigieron el pago de indemnizaciones. Pescadores mantuvieron protestas en Tuxpan y Pueblo Viejo, en el norte de la entidad, y también en Xalapa, donde reclamaron apoyos ante la disminución de la pesca y señalaron que el crudo impactó sus jornadas de trabajo.

El derrame comenzó a reportarse a inicios de marzo, cuando el hidrocarburo empezó a recalar en playas del municipio de Pajapan, y posteriormente la presencia de crudo se extendió a lo largo del litoral veracruzano y alcanzó costas de Tabasco y Tamaulipas, de acuerdo con los testimonios y reportes mencionados. Autoridades federales no informaron durante más de un mes el origen del derrame y, posteriormente, reconocieron que provenía de un oleoducto submarino del complejo Abkatún-Pol-Chuc, en la zona de Cantarell, dentro de la Sonda de Campeche.

Pescadores mostraron redes manchadas por crudo y denunciaron que autoridades federales les niegan apoyos bajo el argumento de que no se registraron ante dependencias del sector, además de señalar que a docenas de afectados no se les reconoce para recibir compensaciones. Grupos de pescadores bloquearon en el norte del estado los puentes Tuxpan y Tampico, lo que dejó varados a miles de automovilistas y unidades de carga, según lo reportado por los propios manifestantes.

Pescadores del municipio de Agua Dulce, en el sur de Veracruz, se trasladaron a Xalapa y se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir atención y el pago de indemnizaciones por las afectaciones derivadas de la contaminación en la costa. La organización civil Red Corredor Arrecifal y comunidades costeras del Golfo de México denunciaron el lunes que continúa apareciendo crudo en diversas regiones como consecuencia de la fuga del oleoducto, y advirtieron que varias zonas siguen con presencia de hidrocarburo. “La mayoría de las playas afectadas por el derrame en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas todavía no se pueden considerar ‘limpias’, ya que en por lo menos 81 playas reportaron en abril manchas de distintos tamaños y miles de pedazos pequeños u hojuelas de hidrocarburo revueltas con arena”, alertaron.

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