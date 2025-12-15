Pese a críticas, Sheinbaum asegura que economía de México va ‘mejor que nunca’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la economía mexicana se mantiene “muy fuerte” y con perspectivas positivas hacia 2026, resultado —dijo— del cambio de modelo económico impulsado en la administración anterior y de las políticas que su gobierno continuará fortaleciendo.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que el próximo año será favorable para el país, al anticipar un incremento en la inversión pública mediante distintos instrumentos que, aseguró, reforzarán aún más el desempeño económico nacional.

“Está muy fuerte la economía de México, por más que haya algunos que digan que no. Tiene una enorme fortaleza la economía nacional, y es gracias también al cambio de modelo. Vamos bien y vamos a ir mejor”, expresó Sheinbaum.

La presidenta señaló que, hasta el momento, no se tiene información de empresas que estén retirando inversiones del país y, por el contrario, afirmó que existe interés de distintos sectores por invertir en México, lo que consideró una señal de confianza en la estabilidad económica.

En relación con la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Sheinbaum confió en que el proceso será positivo para el país, pese a las posibles diferencias que puedan surgir durante las negociaciones.

“Pienso que en la revisión del Tratado nos va a ir bien, porque es muy importante que se mantenga. Lo sabe Estados Unidos, lo sabemos nosotros y, obviamente, Canadá”, señaló.

Asimismo, destacó que el fortalecimiento del mercado interno será un factor clave para apuntalar la economía, a través de políticas como los programas sociales, el aumento al salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y los proyectos de inversión pública.

Sheinbaum subrayó que estas acciones buscan consolidar un crecimiento con bienestar, al tiempo que se incrementa el consumo interno y se generan condiciones para un desarrollo económico sostenido en los próximos años. Con información de El Universal