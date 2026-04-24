Pide LeBarón dejar disputas políticas en temas de seguridad durante encuentro con Harfuch

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/ 24 abril 2026
    Pide LeBarón dejar disputas políticas en temas de seguridad durante encuentro con Harfuch
    Julián LeBarón sale de las instalaciones de la FGR en enero pasado, tras emitir una denuncia en contra de cuerpos de seguridad estatales que han amenazado a integrantes de su comunidad en Chihuahua. Cuartoscuro Daniel Augusto

El activista aseguró que quien encabece la administración chihuahuense debe construir una relación de colaboración, coordinación y respeto con la federación

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el activista Julián LeBarón, con el fin de abordar las amenazas contra él y su familia, y la situación de seguridad de otras víctimas en Chihuahua.

A través de su cuenta de X, agradeció a dicho funcionario público. “Quiero agradecer la atención y disposición. Fue una conversación abierta, con respeto y seriedad que el tema requiere”, expresó.

El activista agregó que quien encabece la administración chihuahuense debe construir una relación de colaboración, coordinación y respeto con la federación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/asesinan-a-coordinador-de-homicidios-de-la-fge-en-ensenada-baja-california-AE20248923

”En temas como la seguridad no caben las disputas ni los intereses partidistas, porque lo que está en juego es la tranquilidad de las familias”, declaró.

Al final, Julián LeBarón dijo que confía en la palabra del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y que lo que se habló “se traduzca en acciones concretas, tanto en mi caso como en el de todas las familias que viven esta realidad todos los días”.

Amenazan a LeBarón y su familia

A finales de marzo, el activista denunció amenazas telefónicas en contra suya y de sus familiares. En un mensaje de WhatsApp, se le pide bajarse de la candidatura a la gubernatura de Chihuahua o lo matarían.

Con relación a su familia, piden irse de las poblaciones de El Alamillo y Gómez Farías en un plazo de 24 horas. “Si no te vamos a matar, ni tus guardaespaldas de la Guardia Nacional te van a salvar. (...). Si le dices a alguien del mensaje nos vamos a ir contra tus hijos”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fernando-farias-pedira-asilo-politico-en-argentina-al-temer-por-su-vida-rechaza-extradicion-a-mexico-NE20247129

Debido a lo anterior, LeBarón presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y solicitó la intervención de García Harfuch. Añadió que no abandonaría su aspiración política.

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