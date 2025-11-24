Piden a Salinas Pliego apoyo para posada de niños huérfanos por desaparición forzada

CDMX.- La madre buscadora Cecilia Flores invitó al empresario Ricardo Salinas Pliego a participar en la posada navideña organizada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, un evento destinado a apoyar a niños que quedaron en situación de orfandad tras la desaparición forzada de sus padres. La convocatoria fue realizada a través de la red social X.

Flores arrobó al dueño de Grupo Salinas y le extendió una invitación directa para sumarse a la causa, recordando que quienes donen pueden recibir un comprobante deducible de impuestos. La activista también señaló que los recursos que el empresario ya no pagará en contribuciones podrían destinarse a los menores afectados. “Ah, lo que ya no va a pagar de impuestos lo puede dar a los niños en orfandad”, escribió.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a Jaciel Antonio ‘N’ en Uruapan; reclutó a dos implicados en homicidio de Manzo

La invitación incluye fecha, horario y ubicación de la posada, además del número de cuenta donde se recibirán donaciones. El objetivo del evento es recolectar ropa, zapatos, dulces y juguetes para hijos e hijas de personas desaparecidas en distintas regiones del país.

Cecilia Flores ha insistido en la necesidad de apoyar a las familias que enfrentan duelos prolongados y procesos de búsqueda sin respuesta. El colectivo que encabeza ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de apoyos institucionales para los menores que quedan desamparados.

TE PUEDE INTERESAR: Transportistas desmienten diálogo con Segob y mantienen bloqueos: ‘No hay diálogo real, solo fotos y promesas’

Hasta el momento, Ricardo Salinas Pliego no ha emitido una respuesta pública a la invitación de la activista. En otras ocasiones, el empresario ha protagonizado intercambios en redes sociales con colectivos de víctimas, autoridades y figuras públicas.

La posada organizada por Madres Buscadoras de Sonora forma parte de sus actividades de recaudación anual, mediante las cuales buscan aliviar las necesidades inmediatas de familias afectadas por la desaparición forzada. El colectivo reiteró que seguirá recibiendo donativos en especie y depósitos bancarios en los días previos al evento. Con información de El Universal