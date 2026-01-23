Plata supera 100 dólares y dispara acciones mineras; México mantiene liderazgo mundial

CDMX.- Las principales empresas que extraen minerales en México registraron un fuerte impulso bursátil en el último año, en un contexto de alza de metales preciosos: la plata superó por primera vez los 100 dólares por onza y el oro se acercó al umbral de 5 mil dólares, de acuerdo con reportes de mercado citados por agencias y servicios financieros.

En ese entorno, datos atribuidos a registros del Servicio Geológico de Estados Unidos ubican a México como el mayor productor mundial de plata en 2024, con 6 mil 300 toneladas métricas, por encima de China, con 3 mil 300 toneladas.

Sobre los factores detrás del repunte, el director ejecutivo de IMB Capital Quants, Felipe Mendoza, lo vinculó con tensiones geopolíticas, preocupación por la autonomía de la Reserva Federal de Estados Unidos y debilidad del dólar. En su lectura, la plata cumple un doble papel como activo refugio y como insumo estratégico ante un giro hacia la energía nuclear: “Si Estados Unidos apuesta por la energía nuclear y la producción nacional de acero para independizarse de socios ahora hostiles, la plata se vuelve un metal soberano”, señaló.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, consideró que la incertidumbre y las expectativas sobre el crecimiento económico llevaron a capitales a buscar cobertura en la plata. También apuntó al uso del metal en la producción de chips y al incremento de demanda asociado a la inteligencia artificial.

En cuanto al comportamiento del mercado, el analista de ATFX Latam, Diego Albuja, sostuvo que la plata combina su rol defensivo con una demanda industrial relevante, lo que, dijo, la vuelve atractiva frente al oro en episodios de tensión. Advirtió que, tras un avance acelerado, es esperable un periodo de mayor volatilidad y posibles correcciones en el corto plazo.

Entre las empresas beneficiadas, el texto destacó a Fresnillo Plc, productor de plata primaria, cuyo precio en el mercado londinense pasó de niveles cercanos a 679 peniques a alrededor de 4 mil 168 peniques por acción en el último año, en línea con registros de máximos de 52 semanas.

El repunte también se reflejó en patrimonios y valuaciones: el Bloomberg Billionaires Index ubicó la fortuna de Alejandro Baillères en 15.9 mil millones de dólares y la de Germán Larrea en 68.2 mil millones, en un contexto de alzas en emisoras mineras; en el mercado local, se reportó que Grupo México alcanzó una valuación cercana a 1.5 billones de pesos.

En paralelo al comportamiento de la plata, México aparece como séptimo productor mundial de oro en 2024, con 140.3 toneladas métricas, mientras China encabeza el ranking con 380.2 toneladas, en datos difundidos por reportes basados en cifras del Consejo Mundial del Oro. En el mercado, el oro marcó nuevos máximos y se mantuvo cerca de 5 mil dólares por onza, de acuerdo con información reciente de precios.