¿Popularidad en picada? Acumula Sheinbaum tres meses en descenso de aprobación

PIERDE SHEINBAUM NARRATIVA INTERNACIONAL

De acuerdo con Carlos Loret de Mola , esta disminución coincide con la pérdida de la narrativa internacional, que ganó impulso gracias a Trump.

Loret recuerda que tras arrasar en las elecciones, Sheinbaum fracasó en su intento de “presentarse al mundo con la narrativa de que en el país famoso por su machismo habría una Presidenta con A”. Y eso se debió a su respaldo a la reforma judicial, impulsada en ese entonces por López Obrador.

“Esta narrativa no cristalizó por el escándalo internacional que desató su inmediato respaldo a la reforma judicial. La historia de la mujer que rompía el techo de cristal derivó en la mujer que rompía la democracia”, refiere el periodista hoy en su columna.

Y aunque “la doctora Claudia pasó de la Presidenta con A a la Autoritaria con A”, como ironiza Loret de Mola, en febrero “llegó Trump al rescate”.

Medios como The Wall Street Journal destacaron su habilidad para negociar con el republicano e incluso The New York Times afirmó que la mandataria mexicana había ganado el respeto de Trump.

“Involuntariamente, los ataques de Trump contra México y la serena respuesta de la presidenta Sheinbaum la reposicionaron en su imagen internacional: ya nadie hablaba de la Autoritaria con A, sino de la Heroína con A que había logrado −con ‘cabeza fría’− domar a la bestia y sortear sus agresiones”, expone.