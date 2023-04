PRD llama a detener la estrategia de ‘abrazos, no balazos’

CDMX.- El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, condenó que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal no esté brindando resultados, ya que durante el periodo vacacional de Semana Santa fueron asesinadas 506 personas.

El líder del partido del Sol Azteca afirmó que el planteamiento de “abrazos y no balazos”, no cumple con su función, debido a que las cifras delictivas y de homicidios dolosos no se contienen.

“Seguimos en un país que no refleja un cambio en materia de seguridad, los homicidios dolosos, los feminicidios, la violencia de género, los secuestros siguen a la alza”, mencionó.

“El presidente López Obrador y sus aliados siguen empecinados por mantener su fallida estrategia que solo protege a los grupos delictivos, sin importarles la paz y la tranquilidad de todas y todos, lo hemos repetido hasta el cansancio, que cambien su absurda estrategia de seguridad, que dejen de abrazar a los delincuentes y velen por la seguridad de toda la sociedad mexicana”, enfatizó Jesús Zambrano.

En esta Semana Santa los estados que más asesinatos registraron fueron: Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Morelos, Chihuahua, Sonora, y Ciudad de México.

Zambrano Grijalva afirmó que la ola de violencia que atraviesa el país es cada vez más grande, “lo vimos ahora con las 23 personas desaparecidas provenientes del estado de Guanajuato, se rescataron a muchas más en ese operativo, entre ellos migrantes”.

Acusó al Gobierno de no querer abrir los ojos ante los casos de violencia que ocurren en el país y enfatizó que en ningún caso de homicidio y violencia debe quedar en la impunidad.

“Las cosas no pueden seguir así en el país, la gente necesita sentirse segura, las mujeres necesitan salir sin miedo a las calles, todas y todos merecemos vivir tranquilos, los niños necesitan asistir a clases sin miedo a los tiroteos o narcobloqueos”, agregó.