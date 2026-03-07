‘¡Presidenta, no estás sola!’: Morena responde a Trump y acusa narrativa de la derecha


    ‘¡Presidenta, no estás sola!’: Morena responde a Trump y acusa narrativa de la derecha
    Sostienen que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha combatido “de forma directa” y “contundente” al crimen organizado, CUARTOSCURO
La dirigencia y su vocería legislativa armaron una postura formal de respaldo a Sheinbaum y de rechazo a la narrativa desde Washington

CDMX.- Durante el inicio de la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, el partido rechazó las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que México representa una amenaza de seguridad nacional para su país y lo describió como “el epicentro” de la violencia criminal del hemisferio occidental.

El tema fue planteado para incorporarse a la discusión del órgano partidario y, en ese contexto, el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, anunció el contenido de una postura que fue puesta a votación entre las y los consejeros.

Ávila detalló que el pronunciamiento buscaba rechazar declaraciones que atribuyen a “los cárteles mexicanos” la generación de “gran parte del derramamiento de sangre y el caos” en el hemisferio, así como la idea de que el gobierno estadounidense “hará lo que sea” por su seguridad nacional.

En su intervención, el legislador sostuvo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha combatido “de forma directa” y “contundente” al crimen organizado, y afirmó que “los resultados” desmienten narrativas que, dijo, se intentan construir “en México o en el extranjero”, atribuyéndolas a “la derecha” y a intentos de intervención.

Previamente, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, enmarcó la sesión de este sábado en “un momento singular del orden y del desorden internacional”, y señaló que la jefa del Ejecutivo federal ha optado por una “reafirmación serena” de la soberanía nacional.

Ante expresiones de apoyo a la presidenta, Durazo contrastó lo que describió como “doctrina Monroe” con la “doctrina Estrada” y expresó reconocimiento a la postura del gobierno federal en materia de política exterior.

El también gobernador de Sonora añadió que la política exterior requiere sostenerse en una política interna con legitimidad democrática y cohesión social, y llamó a refrendar desde el partido un respaldo total a Sheinbaum en sus decisiones en el ámbito internacional. Con información de La Jornada

