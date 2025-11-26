Loret de Mola: Sheinbaum intentó reemplazar a Gertz en la FGR por Zaldívar o Godoy

CDMX.- El fiscal Alejandro Gertz Manero frenó recientemente un intento de remoción anticipada por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien quiso reemplazarlo por el exministro Arturo Zaldívar o la exfiscal capitalina Ernestina Godoy, dos perfiles cercanos a ella.

De acuerdo con la revelación hecha hoy por el periodista Carlos Loret de Mola en su columna “Historias de Reportero”, el movimiento se gestó desde Palacio Nacional hace poco más de un mes, con el fin de que la Fiscalía General de la República (FGR) quedará totalmente bajo la operación del actual gobierno.

“La intención era poner al frente de la Fiscalía a alguien del círculo íntimo de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de someter totalmente la operación de la FGR a los designios del gobierno actual”, detalla en el artículo publicado en VANGUARDIA.

INCOMODA GERTZ A LA PRESIDENTA

Loret de Mola aclara que el intento de remoción no está relacionado con una confrontación entre Gertz y Palacio Nacional, pues de hecho el fiscal, quien concluirá en dos años su encargo, ha sido un perfil afín al gobierno de la llamada cuarta transformación. De hecho, la Fiscalía ha actuado en sintonía con el Ejecutivo cuando se trata de casos prioritarios para el Gobierno Federal.

Sin embargo, el periodista asegura que Gertz mantiene un control personal sobre la FGR, “él define qué sí y qué no, y cuándo”, lo que ha incomodado a Palacio Nacional.

“La Fiscalía de Gertz ha actuado en sintonía (con el régimen). Pero ha mantenido cierto grado de autonomía: ha hecho sentir que no lo pueden dar por descontado, como si fuera un mero trámite. Gertz exige tener un lugar en la mesa.

“Esto ha llegado a resultar incómodo para Palacio Nacional, y de ahí el intento por taclearlo antes de que termine su mandato legal”, detalla.

Las dos opciones para reemplazar a Gertz Manero eran Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, y Ernestina Godoy, actual titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

EL FISCAL TUVO PODER SUFICIENTE PARA FRENAR EL EMBATE DE PALACIO

La operación, sin embargo, no prosperó. De acuerdo con las fuentes consultadas por Loret de Mola, fue el propio Gertz Manero quien logró detener el intento remoción.

“Lo interesante y revelador es que, según las mismas fuentes, el intento de remover a Gertz antes de tiempo fue bateado por el propio Fiscal. Tuvo el suficiente poder para hacer frente a ese embate desde las más altas esferas”, señala al respecto.

Gertz Manero fue designado fiscal general en enero de 2019 a propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue él quien consolidó la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía General de la República (FGR), con un mandato de nueve años que concluye en febrero de 2028.

Gertz ha sido un fiscal controvertido, no sólo por su perfil afín al gobierno de la 4T, que ha puesto en duda la autonomía de la Fiscalía, sino también por casos como el de Alejandra Cuevas, a quien persiguió al responsabilizarla de la muerte de su hermano Federico Gertz.

Cuevas, hija de Laura Morán, quien fue pareja del hermano del fiscal, enfrentó un proceso penal y estuvo privada de su libertad por más de un año por un delito inventado. La Suprema Corte terminó exonerándola en 2022.

Pese a ese escándalo y que se comprobó que Gertz Manero aprovechó su puesto como fiscal para interferir en el caso, éste permaneció en su cargo hasta la fecha.