PRI reclama al gobierno acciones contra feminicidios y desapariciones; ‘no queremos discursos’, dicen

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 8 marzo 2026
    PRI reclama al gobierno acciones contra feminicidios y desapariciones; ‘no queremos discursos’, dicen
    La senadora Carolina Viggiano sostuvo que el gobierno de Morena afirma que es tiempo de las mujeres, pero que la realidad “tiene otros datos”. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Feminicidios

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PRI

Con señalamientos sobre impunidad y desapariciones, exigieron acciones inmediatas y resultados, más allá de pronunciamientos oficiales

CDMX.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, senadoras del PRI exigieron a las autoridades federales combatir la inseguridad y frenar la violencia, la discriminación y la desaparición de mujeres, al advertir que no basta con pronunciamientos en esta fecha si el resto del año, dijeron, persisten omisiones y falta de atención inmediata.

La senadora Carolina Viggiano Austria, de Hidalgo, sostuvo que el gobierno de Morena afirma que es tiempo de las mujeres, pero que la realidad “tiene otros datos” y planteó una exigencia centrada en justicia, presupuesto y seguridad, además de un sistema nacional de cuidados. “La impunidad no ha bajado, solo ha cambiado el discurso”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Caen tres con más de media tonelada de ‘cristal’ en retén militar en Sonora

Cristina Ruiz Sandoval, del Estado de México, señaló que mientras el gobierno se acostumbra a las cifras, las mujeres no pueden normalizar el dolor. Demandó que la justicia llegue a tiempo, así como salud digna, protección efectiva y una autoridad que actúe. “No queremos discursos, queremos resultados”, expresó.

La senadora por Colima, Mely Romero Celis, afirmó que las movilizaciones del 8 de marzo se explican por la falta de respuestas a problemáticas como la violencia y el acoso, y sostuvo que la demanda de justicia se mantiene vigente. También señaló que las madres buscadoras son ignoradas, en lugar de ser apoyadas.

TE PUEDE INTERESAR: Indagan posible red de trata que opera en Saltillo y Monterrey

Anabell Ávalos Zempoalteca, de Tlaxcala, dijo que mientras continúan las desapariciones de mujeres, muchas madres realizan labores que, señaló, corresponden al Estado al recorrer caminos, campos y oficinas. En ese contexto, exigió “verdad, justicia y respuestas reales”.

Claudia Anaya Mota, de Zacatecas, lamentó que en su entidad persistan violencias y feminicidios, y llamó a fortalecer la conciencia social y la preparación para enfrentar estas problemáticas de manera conjunta, entre hombres y mujeres.

Karla Toledo Zamora, de Campeche, advirtió que la violencia y la desigualdad obligan a mantener la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, en ámbitos como el trabajo, la educación y la participación política. En tanto, Paloma Sánchez Ramos sostuvo que Sinaloa ocupa el primer lugar en feminicidios y que Culiacán es el lugar más peligroso para las mujeres, al insistir en la urgencia de acciones efectivas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PRI

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
NostrAs: 8M. Ya no pidan resiliencia. Es requerir que se aguante lo insostenible

NostrAs: 8M. Ya no pidan resiliencia. Es requerir que se aguante lo insostenible
NosotrAs: ¿Qué ancestras estamos siendo para los feminismos del futuro?

NosotrAs: ¿Qué ancestras estamos siendo para los feminismos del futuro?
NosotrAs y el aborto . Acompañar: clandestino no es inseguro

NosotrAs y el aborto . Acompañar: clandestino no es inseguro
NosotrAs y la investigación: Ciencia, comunidad y futuros posibles

NosotrAs y la investigación: Ciencia, comunidad y futuros posibles
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
La violencia familiar es uno de los delitos más denunciados en Coahuila, pero también con pocas sentencias.

8M: En Coahuila, falla la justicia con violencia familiar; hay 112 mil denuncias y solo 371 sentencias