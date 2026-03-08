PRI reclama al gobierno acciones contra feminicidios y desapariciones; ‘no queremos discursos’, dicen

CDMX.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, senadoras del PRI exigieron a las autoridades federales combatir la inseguridad y frenar la violencia, la discriminación y la desaparición de mujeres, al advertir que no basta con pronunciamientos en esta fecha si el resto del año, dijeron, persisten omisiones y falta de atención inmediata.

La senadora Carolina Viggiano Austria, de Hidalgo, sostuvo que el gobierno de Morena afirma que es tiempo de las mujeres, pero que la realidad “tiene otros datos” y planteó una exigencia centrada en justicia, presupuesto y seguridad, además de un sistema nacional de cuidados. “La impunidad no ha bajado, solo ha cambiado el discurso”, afirmó.

Cristina Ruiz Sandoval, del Estado de México, señaló que mientras el gobierno se acostumbra a las cifras, las mujeres no pueden normalizar el dolor. Demandó que la justicia llegue a tiempo, así como salud digna, protección efectiva y una autoridad que actúe. “No queremos discursos, queremos resultados”, expresó.

La senadora por Colima, Mely Romero Celis, afirmó que las movilizaciones del 8 de marzo se explican por la falta de respuestas a problemáticas como la violencia y el acoso, y sostuvo que la demanda de justicia se mantiene vigente. También señaló que las madres buscadoras son ignoradas, en lugar de ser apoyadas.

Anabell Ávalos Zempoalteca, de Tlaxcala, dijo que mientras continúan las desapariciones de mujeres, muchas madres realizan labores que, señaló, corresponden al Estado al recorrer caminos, campos y oficinas. En ese contexto, exigió “verdad, justicia y respuestas reales”.

Claudia Anaya Mota, de Zacatecas, lamentó que en su entidad persistan violencias y feminicidios, y llamó a fortalecer la conciencia social y la preparación para enfrentar estas problemáticas de manera conjunta, entre hombres y mujeres.

Karla Toledo Zamora, de Campeche, advirtió que la violencia y la desigualdad obligan a mantener la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, en ámbitos como el trabajo, la educación y la participación política. En tanto, Paloma Sánchez Ramos sostuvo que Sinaloa ocupa el primer lugar en feminicidios y que Culiacán es el lugar más peligroso para las mujeres, al insistir en la urgencia de acciones efectivas.