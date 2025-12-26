PRI y MC acusan a Morena de frenar aumento salarial a policías, médicos y militares

CDMX.- Senadores del PRI y de Movimiento Ciudadano (MC) exigieron a la Mesa Directiva del Senado emitir la declaratoria de constitucionalidad de la reforma aprobada desde octubre de 2024 que establece un salario mínimo para policías, integrantes de las Fuerzas Armadas y personal médico, con lo que sus ingresos podrían superar los 17 mil pesos mensuales.

El coordinador del PRI en la Cámara alta, Manuel Añorve Baños, sostuvo que la falta de esa declaratoria mantiene pendiente la entrada en vigor de la modificación, y acusó que la promesa del gobierno anterior “se quedó en demagogia” del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Añorve afirmó que, a su juicio, Morena tuvo la oportunidad de emitir la declaratoria en el cierre del periodo ordinario de sesiones y durante la discusión del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, pero no lo hizo. También señaló que existen presiones de sectores como salud, seguridad y magisterio para que el trámite se concrete.

Por su parte, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, recordó que la reforma ya fue avalada por más de 21 congresos locales, por lo que —dijo— el Senado ha postergado el trámite sin una explicación clara.

El legislador sostuvo que otras reformas fueron aprobadas y promulgadas en lapsos breves, mientras que esta modificación constitucional, que —indicó— beneficiaría a más de tres millones de familias, lleva más de un año sin que se emita la declaratoria, pese a contar con la aprobación de ambas Cámaras del Congreso y de al menos 21 congresos estatales.

La modificación al artículo 123 constitucional fue aprobada con 478 votos en la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2024, y con 125 votos en el Senado el 9 de octubre del mismo año.

En las semanas posteriores, dieron su aval los congresos de Tabasco, Ciudad de México, Tamaulipas, Baja California, Chiapas, Tlaxcala, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Yucatán, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Colima, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Sonora, Guerrero y Guanajuato, según el recuento expuesto por los legisladores.

PRI y MC insistieron en que la emisión de la declaratoria por parte de la Mesa Directiva es el paso pendiente para concluir el proceso legislativo y permitir que la reforma sea remitida para su publicación, conforme al procedimiento constitucional. Con información de El Universal