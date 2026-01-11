Programas del Bienestar transforman al país, afirma Ariadna Montiel

11 enero 2026
    Programas del Bienestar transforman al país, afirma Ariadna Montiel
    La titular de Bienestar subrayó que por primera vez en la historia moderna del país se destinará un billón de pesos a los programas sociales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Durante un acto encabezado por la presidenta de la República, el gobierno federal defendió el modelo de política social como eje de transformación

CDMX.- Durante el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el puerto de Lázaro Cárdenas, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que los programas sociales reflejan la convicción de que cuando el pueblo manda y el gobierno escucha, el país se transforma.

La funcionaria afirmó que con la llegada de la Cuarta Transformación se revirtió el modelo neoliberal que, dijo, debilitó al Estado y dejó a millones de personas en situación de abandono, además de impulsar la idea de que la soberanía y el bienestar dependían exclusivamente del mercado.

En contraste, subrayó que desde 2018 el pueblo de México recuperó su voz, su dignidad y la esperanza de vivir con justicia, al colocarse nuevamente en el centro de las decisiones públicas a través de políticas sociales de alcance nacional.

Montiel Reyes sostuvo que, bajo la conducción de la presidenta Sheinbaum, se fortalece el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se avanza en la ampliación de derechos sociales, con prioridad para los sectores históricamente olvidados y la construcción de una prosperidad compartida.

Explicó que los Programas del Bienestar operan mediante transferencias directas, lo que —afirmó— permite que los recursos públicos regresen de manera íntegra a las familias beneficiarias, sin intermediarios.

En el caso de Michoacán, informó que más de un millón 326 mil personas reciben algún apoyo federal y que para 2026 se prevé una inversión superior a 40 mil millones de pesos en la entidad.

Entre los nuevos esquemas, destacó la Pensión Mujeres Bienestar, orientada a reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres; Salud Casa por Casa, que busca garantizar la atención médica como un derecho, y la beca Rita Cetina, ahora de carácter universal para estudiantes de secundaria, con el objetivo de reducir la deserción escolar.

Finalmente, la titular de Bienestar subrayó que por primera vez en la historia moderna del país se destinará un billón de pesos a los programas sociales, lo que calificó como una decisión de justicia social y un nuevo pacto de confianza entre el pueblo y el gobierno, bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”. Con información de El Universal

