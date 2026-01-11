Senado cierra filas con Sheinbaum y defiende soberanía ante presiones de EU

CDMX.- La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, reiteró su respaldo a una política exterior responsable, basada en el respeto y la cooperación entre las naciones, y aseguró que desde el Senado se continuará trabajando “con energía a favor de la soberanía nacional y en defensa de la patria”.

La legisladora subrayó que la defensa de la soberanía, acompañada del respaldo ciudadano, es un elemento fundamental para el bienestar del país. “Defender la soberanía de México, con el apoyo del pueblo, es indispensable”, afirmó en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En ese posicionamiento, Castillo Juárez advirtió que los principios del derecho internacional establecen el diálogo como vía para la resolución de conflictos y, ante las amenazas provenientes de Estados Unidos, enfatizó que la postura histórica de México ha sido clara: cooperación y colaboración, pero nunca subordinación ni intervención.

La senadora defendió la vigencia de la Doctrina Estrada, eje histórico de la política exterior mexicana, al señalar que México cuenta con un proyecto de nación que reivindica la soberanía de los pueblos y su derecho a la autodeterminación.

“La política exterior de nuestro país se conduce con alta responsabilidad, siempre apegada a derecho y a los principios de nuestra Constitución. México ha demostrado a lo largo de su historia su capacidad diplomática”, sostuvo, al recordar el origen de la doctrina en uno de los diplomáticos más relevantes del siglo pasado.

Castillo Juárez insistió en que los preceptos del derecho internacional privilegian el entendimiento entre naciones y el respeto mutuo como herramientas para evitar escaladas de tensión y resolver diferencias en el ámbito global.

En su mensaje, la legisladora de Morena también destacó el respaldo ciudadano con el que cuenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que mantiene niveles de aprobación cercanos al 70 por ciento.