Protesta antiimperialista recorre Reforma en respaldo a Venezuela

CDMX.- Cientos de personas se manifestaron este sábado en el Paseo de la Reforma para exigir un alto a lo que calificaron como la invasión de Estados Unidos en Venezuela, así como la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

La movilización, convocada como una “jornada antiimperialista por la soberanía de América Latina y solidaridad con Venezuela”, avanzó con decenas de banderas y consignas contra el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, a quien los participantes acusaron de promover políticas de injerencia en la región.

Entre las consignas coreadas durante la marcha destacó: “No, no, no, no nos da la gana ser una colonia norteamericana; sí, sí, sí, sí nos da la gana ser una nación libre y soberana”, en rechazo al imperialismo y a las amenazas de intervención que, señalaron, también han sido dirigidas contra México bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Los manifestantes entonaron de manera reiterada frases como “Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina”, mientras avanzaban por las principales avenidas de la capital del país.

Desde el pasado sábado 3 de enero, activistas y defensores de derechos humanos comenzaron a organizarse en la Ciudad de México para condenar la detención del mandatario venezolano, lo que derivó en esta movilización masiva.

Durante el recorrido, numerosos participantes portaron carteles con mensajes como “Venezuela debe controlar su petróleo”, “Defender Venezuela y México del imperialismo yanqui”, “Gringos go home” y “Fuera yankees de Venezuela”.

Desde las 10:00 horas, colectivos y organizaciones se congregaron en el Ángel de la Independencia para iniciar la marcha, la cual se dirigió hacia el Hemiciclo a Juárez, específicamente al Antimonumento por Palestina, donde se prevé la realización de un mitin. Con información de El Universal