Protesta antiimperialista recorre Reforma en respaldo a Venezuela

Noticias
/ 10 enero 2026
    Protesta antiimperialista recorre Reforma en respaldo a Venezuela
    La movilización, convocada como una “jornada antiimperialista por la soberanía de América Latina y solidaridad con Venezuela”, avanzó con decenas de banderas. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


marchas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Nicolás Maduro

Una movilización con consignas contra la política exterior de Washington avanzó por el corazón de la capital en un contexto de tensión internacional

CDMX.- Cientos de personas se manifestaron este sábado en el Paseo de la Reforma para exigir un alto a lo que calificaron como la invasión de Estados Unidos en Venezuela, así como la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

La movilización, convocada como una “jornada antiimperialista por la soberanía de América Latina y solidaridad con Venezuela”, avanzó con decenas de banderas y consignas contra el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, a quien los participantes acusaron de promover políticas de injerencia en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan a secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan tras declarar por el caso Carlos Manzo

Entre las consignas coreadas durante la marcha destacó: “No, no, no, no nos da la gana ser una colonia norteamericana; sí, sí, sí, sí nos da la gana ser una nación libre y soberana”, en rechazo al imperialismo y a las amenazas de intervención que, señalaron, también han sido dirigidas contra México bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Los manifestantes entonaron de manera reiterada frases como “Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina”, mientras avanzaban por las principales avenidas de la capital del país.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan a Roy Rivera, desaparecido en NL, con imagen de como luciría a sus 33 años

Desde el pasado sábado 3 de enero, activistas y defensores de derechos humanos comenzaron a organizarse en la Ciudad de México para condenar la detención del mandatario venezolano, lo que derivó en esta movilización masiva.

Durante el recorrido, numerosos participantes portaron carteles con mensajes como “Venezuela debe controlar su petróleo”, “Defender Venezuela y México del imperialismo yanqui”, “Gringos go home” y “Fuera yankees de Venezuela”.

Desde las 10:00 horas, colectivos y organizaciones se congregaron en el Ángel de la Independencia para iniciar la marcha, la cual se dirigió hacia el Hemiciclo a Juárez, específicamente al Antimonumento por Palestina, donde se prevé la realización de un mitin. Con información de El Universal

Temas


marchas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Nicolás Maduro

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
La Secretaría de Turismo de Coahuila impulsa nuevas rutas culturales, festivales gastronómicos y experiencias ecoturísticas para fortalecer la identidad regional y atraer visitantes.

Turismo Coahuila impulsará rutas culturales y eventos internacionales en 2026, rumbo al Mundial de Fútbol

Por cada fusil semiautomático y automático, como AK47, AR15, G3, FAL, M-16, y Barret .50, se pagarán 32 mil 960 pesos..

Gobierno de Sheinbaum incrementará pagos por desarme en 2026
La CFE recomendó no responder llamadas de números desconocidos, evitar contestar mensajes por SMS, WhatsApp o redes sociales que se atribuyan a la empresa.

Estafadores se hacen pasar por la CFE para robar datos y dinero
El senador también advirtió sobre posibles riesgos económicos, financieros y diplomáticos de estas operaciones.

Cortés reclama rendición de cuentas por crudo mexicano rumbo a Cuba
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León