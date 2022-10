PUEBLA, PUE.- En el corazón de la ciudad de Puebla, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos rindieron homenaje a su compañera, la buscadora Esmeralda Gallardo, asesinada a tiros el lunes pasado.

La mujer era madre de Betzabé Alvarado Gallardo, joven reportada como desaparecida desde enero de 2021.

“Gritando su nombre en la ciudad / siempre para verlos regresar / con el corazón en llamas para que sea la luz que ustedes vean al volver /, desde que no estás / no existe el miedo /cantamos por quien no tiene voz”, gritaron en medio del dolor.

Frente a veladoras y a una fotografía de Esmeralda con su hija Betzabé ofrecieron unas palabras en su memoria. En representación de todos, una de las integrantes del colectivo exigió justicia a las autoridades por el asesinato de la buscadora.

“Estamos aquí para exigir justicia por el cruel asesinato en su contra. No estamos aquí para que nos revictimicen; no estamos aquí para revictimizarnos”, alzó la voz.

La activista reiteró que continuarán con la búsqueda de Betzabé, como lo manifestó el colectivo desde el miércoles, cuando las autoridades les entregaron el cuerpo a sus familiares.

“Estamos aquí para redignificar su lucha, redignificar la vida de búsqueda de Esmeralda, para redignificar a una extraordinaria y gran mujer. Estamos aquí para conmemorar, para honrar su vida y su lucha, y para pedir a todos que nos ayuden a resaltar el paso de Esmeralda en esta vida”, expresó la mujer.

En el homenaje fue colocada una imagen de un mapa de México repleto de piedras, que simbolizaba las fosas clandestinas, para demandar justicia para la mujer que denunció públicamente que la desaparición de su hija tenía que ver con narcomenudistas.

