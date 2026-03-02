PVEM dice coincidir hasta en 95% con reforma electoral de Sheinbaum; espera iniciativa formal

2 marzo 2026
    PVEM dice coincidir hasta en 95% con reforma electoral de Sheinbaum; espera iniciativa formal
    Manuel Velasco Coello, afirmó que su fuerza política respalda en un 90 o 95 por ciento la propuesta. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Manuel Velasco dijo que el punto a revisar está en el método para elegir plurinominales, aunque reiteró respaldo general a la propuesta

CDMX.- En víspera de que la iniciativa sea enviada al Congreso, el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, afirmó que su fuerza política respalda en un 90 o 95 por ciento la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista, acompañado de la presidenta del PVEM, Karen Castrejón, y del coordinador en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, el legislador sostuvo que su partido esperará a contar con el documento formal para analizarlo y fijar una postura definitiva.

TE PUEDE INTERESAR: Labastida, Fernández de Cevallos, Beltrones y Alcocer proponen reforma y piden mantener el PREP

“Está aquí nuestra dirigente nacional, nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, habremos de analizarla, pero lo que sí hemos visto en términos generales es que coincidimos con la mayor parte de la iniciativa y vamos a analizarla a detenimiento”, dijo.

Al ser cuestionado sobre el porcentaje de coincidencias y los puntos de diferencia, respondió: “Con el 95 por ciento de la iniciativa tenemos coincidencias”, y ante la pregunta sobre el 5 por ciento restante, señaló que lo revisarán cuando tengan la propuesta en sus manos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum niega tema político en detención de funcionaria de Monterrey; fue por acusación falsa

Velasco expuso que el PVEM está a favor de eliminar la lista de plurinominales y que los cargos se definan por elección, aunque sostuvo que el debate principal está en el método para concretarlo.

“Nosotros lo dijimos con claridad desde un inicio, que estábamos por los que tuvieran mejor desempeño durante el proceso electoral, es decir, los mejores segundos lugares, fueran los que accedieran a los cargos legislativos”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Oaxaca: Detienen a cuatro por homicidio de exalcalde de Santa María Ipalapa, entre ellos el presidente municipal

Añadió que el planteamiento de que legisladores plurinominales hagan campaña y vayan a elección directa es donde se ha registrado mayor discusión, pero indicó que su partido “tampoco” ha estado en contra.

El coordinador del PVEM insistió en que darán a conocer su postura una vez que reciban la iniciativa presidencial, al señalar que, hasta el momento, no cuentan con el texto y que tienen entendido que continúan precisiones al proyecto.

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

