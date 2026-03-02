Labastida, Fernández de Cevallos, Beltrones y Alcocer proponen reforma y piden mantener el PREP

/ 2 marzo 2026
    Labastida, Fernández de Cevallos, Beltrones y Alcocer proponen reforma y piden mantener el PREP
    Los cuatro firmantes indicaron que las reglas de integración de la Cámara de Diputados, vigentes desde 1996, habían reflejado de manera adecuada la voluntad popular. ESPECIAL

También propusieron ajustes a la representación en Diputados y Senado, además de reducir financiamiento sin afectar equidad

CDMX.- Los excandidatos presidenciales Francisco Labastida Ochoa, del PRI, y Diego Fernández de Cevallos, del PAN; el senador Manlio Fabio Beltrones, y el exdiputado Jorge Alcocer dieron a conocer una propuesta de reforma electoral en la que subrayan la importancia de no debilitar a las autoridades electorales ni afectar la confianza y certidumbre en los resultados de los comicios.

En su planteamiento, advirtieron que no debe “abaratarse” la organización de las elecciones y rechazaron la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al considerar que se trata de un componente que debe mantenerse como parte del sistema vigente.

“México necesita una democracia de calidad, con autoridades electorales autónomas e independientes, que mantengan los más elevados niveles de calidad y transparencia en cada etapa de los procesos electorales”, señalaron, al insistir en preservar la profesionalización del personal del INE y de los organismos públicos locales.

Los cuatro firmantes indicaron que las reglas de integración de la Cámara de Diputados, vigentes desde 1996, habían reflejado de manera adecuada la voluntad popular; sin embargo, afirmaron que en 2024 se registró una sobrerrepresentación que, dijeron, no debe repetirse y plantearon eliminar por completo el margen del 8% y respetar el tope de 300 diputaciones para un partido o coalición.

En materia de Senado, coincidieron con quienes proponen suprimir los 32 senadores de lista nacional, pero propusieron un modelo de 96 senadores electos mediante 32 listas, con tres escaños por entidad federativa, bajo un método de asignación de proporcionalidad directa, con el argumento de evitar una sobrerrepresentación acentuada.

También reconocieron que es necesario reducir el financiamiento de los partidos políticos, al señalar que ha alcanzado montos que “ofenden a la sociedad”, y sostuvieron que el ajuste debe hacerse sin afectar la equidad en la competencia electoral, además de garantizar que los programas sociales no sean utilizados en beneficio de fuerzas políticas.

En cuanto al tiempo de Estado durante procesos electorales, plantearon mantenerlo sin cambios, pero con modificaciones en su uso para disminuir spots y priorizar información y debates, como parte de una revisión orientada a fortalecer la calidad del sistema.

Finalmente, llamaron a abrir cauces de diálogo y construcción de acuerdos entre gobierno, legisladores y partidos, al afirmar que los cambios deben asegurar elecciones libres y justas, con resultados apegados a la voluntad popular, sin “distorsionarla ni abaratarla”.

