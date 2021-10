‘Que cuente su versión’... AMLO ofrece protección a Mario Aburto, asesino de Colosio

Esta mañana, el presidente de México, dijo que su gobierno está muy interesado en no haya sospechas sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio , por lo que pidió a Mario Aburto , asesino confeso del candidato del PRI, a contar su versión de los hechos.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez dijo que Aburto no se encuentra incomunicado, como surgió la noticia en medios nacionales y dijo que tampoco se encuentra desaparecido, sino recluido en un penal federal.

“El señor Aburto está recluido en este penal federal, no, al momento no está incomunicado, está en buen estado de salud. (...) La familia lo sabe, que él está tan comunicado y ha seguido estudiando y es estudiante de la carrera de Derecho, es un ejemplo de que no tiene incomunicación”, añadió.

Te puede interesar:

¿Dónde está Mario Aburto?... vinculado al asesinato de Colosio, lleva un mes desaparecido

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana declaró que el gobierno federal ya analiza una respuesta a la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la reclusión de Mario Aburto Martínez.

“Estamos revisando con los jurídicos de Pierce, del órgano administrativo y los jurídicos la respuesta a la recomendación que ha hecho la CNDH, en breve les daremos un comunicado a los señalamientos que hace, ha tenido la supervisión. Ha habido visitantes de esta comisión que supervisa y vigilan el estado de salud del señor Aburto”, comentó.