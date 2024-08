¿Qué es el ‘dumping’ y cómo atenta en contra de la industria mexicana? Esto está sucediendo con el calzado en Guanajuato

En Guanajuato, una de las entidades más representativas de la industria del calzado en México, trabajadores y empresarios del sector se han unido bajo la consigna “No queremos chinaderas” para exigir al gobierno estatal y federal que tomen medidas ante el creciente aumento de importaciones de calzado chino, que consideran ilegal y perjudicial para la producción nacional. Este movimiento busca proteger los empleos y la continuidad de una industria clave para la economía local y nacional.

El pasado fin de semana, miles de trabajadores y empresarios del sector zapatero se reunieron en diversas localidades de Guanajuato, vistiendo camisetas blancas con la frase “No al calzado chino”, en un esfuerzo por visibilizar su lucha. Los manifestantes aseguran que las crecientes importaciones de calzado proveniente de China, vendidas a precios que consideran injustamente bajos, están poniendo en riesgo la supervivencia de las empresas nacionales dedicadas a la fabricación de calzado.

AL MENOS 600 EMPRESAS HAN CERRADO SUS PUERTAS EN GUANAJUATO DEBIDO AL DUMPING

Francisco Ramírez, presidente de la organización La Voz del Pueblo, explicó en declaraciones a medios locales que esta problemática no solo afecta a Guanajuato, sino que se ha extendido a nivel nacional. “Si esto no se para vamos a colapsar, y no nada más a nivel Guanajuato, estamos hablando que es ya a nivel nacional, porque esto está complicándose en ropa, se está complicando en telas. (Se) está complicando en todo lo que sea industria en México, hasta en los clavos”, afirmó Ramírez.

El impacto de esta situación ya es evidente: al menos 600 empresas, desde micro hasta medianas, han cerrado sus puertas en San Francisco del Rincón, una de las principales ciudades zapateras de Guanajuato. Las empresas más grandes, aunque siguen operando, lo hacen a un 30 o 40 por ciento de su capacidad, según datos proporcionados por los mismos empresarios.