Queman cientos de kilos de droga y pastillas en Michoacán

/ 17 diciembre 2025
    Queman cientos de kilos de droga y pastillas en Michoacán
    El acto también exhibió el volumen de objetos ilícitos que se mueven en el territorio. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Un operativo de destrucción de narcóticos reunió a autoridades federales y estatales para dar cierre a aseguramientos recientes y depurar bodegas

URUAPAN, MICH.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán informó que fueron incinerados 348 kilos 723 gramos de diversas drogas y mil 493 pastillas psicotrópicas, como parte de un procedimiento de destrucción de narcóticos asegurados en operativos realizados en la entidad.

De acuerdo con la institución, la acción se realizó a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y en cumplimiento del Programa de Destrucción de Narcóticos y Bodegas Vacías, tras integrar diligencias e indagatorias relacionadas con los aseguramientos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum asegura aumento en producción de refinerías; Dos Bocas reporta 300 mil barriles diarios

En los operativos antinarcóticos participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública estatal, Fiscalía estatal, policías municipales, así como la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal Ministerial, según el reporte oficial.

La FGR indicó que también se contó con participación ciudadana mediante el programa de “Denuncias Ciudadanas”, como apoyo para combatir el narcotráfico.

TE PUEDE INTERESAR: No cesa violencia en Sinaloa: registran balaceras y narcobloqueos

La incineración se llevó a cabo en las instalaciones del recinto ferial del municipio de Charo, donde se destruyeron sustancias como metanfetamina, mariguana, cocaína, heroína y opio, además de etanol y psicotrópicos como clobenzorex, diazepam, clonazepam y pseudoefedrina.

Además de los narcóticos, fueron destruidas 385 piezas de indumentaria policial y diversos “objetos del delito”, entre ellos mantas, inhibidores de señal, teléfonos, chalecos, bidones, mochilas, motosierras y ponchallantas, entre otros artículos.

La Fiscalía señaló que en el acto estuvo presente el Órgano Interno de Control de la FGR, en coordinación con personal del Centro Federal Pericial Forense, quienes constataron el peso y la autenticidad de las drogas incineradas. Con información de Milenio

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

