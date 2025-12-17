Queman cientos de kilos de droga y pastillas en Michoacán

URUAPAN, MICH.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán informó que fueron incinerados 348 kilos 723 gramos de diversas drogas y mil 493 pastillas psicotrópicas, como parte de un procedimiento de destrucción de narcóticos asegurados en operativos realizados en la entidad.

De acuerdo con la institución, la acción se realizó a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y en cumplimiento del Programa de Destrucción de Narcóticos y Bodegas Vacías, tras integrar diligencias e indagatorias relacionadas con los aseguramientos.

En los operativos antinarcóticos participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública estatal, Fiscalía estatal, policías municipales, así como la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal Ministerial, según el reporte oficial.

La FGR indicó que también se contó con participación ciudadana mediante el programa de “Denuncias Ciudadanas”, como apoyo para combatir el narcotráfico.

La incineración se llevó a cabo en las instalaciones del recinto ferial del municipio de Charo, donde se destruyeron sustancias como metanfetamina, mariguana, cocaína, heroína y opio, además de etanol y psicotrópicos como clobenzorex, diazepam, clonazepam y pseudoefedrina.

Además de los narcóticos, fueron destruidas 385 piezas de indumentaria policial y diversos “objetos del delito”, entre ellos mantas, inhibidores de señal, teléfonos, chalecos, bidones, mochilas, motosierras y ponchallantas, entre otros artículos.

La Fiscalía señaló que en el acto estuvo presente el Órgano Interno de Control de la FGR, en coordinación con personal del Centro Federal Pericial Forense, quienes constataron el peso y la autenticidad de las drogas incineradas. Con información de Milenio