Juez dicta prisión preventiva a Gaby ‘N’, acusada de atropellar y matar a motociclista

A la mujer señalada de atropellar, arrastrar y asesinar a un motociclista en Iztapalapa, Ciudad de México, Gaby ‘N’, le fue imputada prisión preventiva, luego de haber sido detenida la noche del lunes 9 de febrero en Oaxaca en la audiencia del miércoles.

La defensa de la acusada solicitó la duplicidad del término, por lo que el juez de control fijó que la próxima reunión legal para fijar su situación jurídica se hará el lunes 16 de febrero a las 9:00 horas.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) imputó a la mujer por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado y presentó datos de prueba que establecen la correcta identidad de la mujer detenida el 9 de febrero.

La audiencia se realizó en los juzgados de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que fue trasladada desde el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde Gaby ‘N’ fue recluida.

Además, el impartidor de justicia calificó de legal la detención de la mujer.

DETENCIÓN DE GABY ‘N’

Gaby ‘N’, de 43 años y residente de Nezahualcóyotl, Estado de México, fue detenida mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en su contra, al ser señalada por el asesinato de Roberto Hernández, ejecutada por personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Gaby ‘N’ en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en Oaxaca, donde fue aprehendida. En coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La acción formó parte de una carpeta de investigación abierta tras un incidente vial ocurrido en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en Iztapalapa.