Juez dicta prisión preventiva a Gaby ‘N’, acusada de atropellar y matar a motociclista
La defensa de la acusada solicitó la duplicidad del término, por lo que el lunes 16 de febrero será la próxima reunión
A la mujer señalada de atropellar, arrastrar y asesinar a un motociclista en Iztapalapa, Ciudad de México, Gaby ‘N’, le fue imputada prisión preventiva, luego de haber sido detenida la noche del lunes 9 de febrero en Oaxaca en la audiencia del miércoles.
La defensa de la acusada solicitó la duplicidad del término, por lo que el juez de control fijó que la próxima reunión legal para fijar su situación jurídica se hará el lunes 16 de febrero a las 9:00 horas.
El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) imputó a la mujer por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado y presentó datos de prueba que establecen la correcta identidad de la mujer detenida el 9 de febrero.
La audiencia se realizó en los juzgados de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que fue trasladada desde el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde Gaby ‘N’ fue recluida.
Además, el impartidor de justicia calificó de legal la detención de la mujer.
DETENCIÓN DE GABY ‘N’
Gaby ‘N’, de 43 años y residente de Nezahualcóyotl, Estado de México, fue detenida mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en su contra, al ser señalada por el asesinato de Roberto Hernández, ejecutada por personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Gaby ‘N’ en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en Oaxaca, donde fue aprehendida. En coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
La acción formó parte de una carpeta de investigación abierta tras un incidente vial ocurrido en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en Iztapalapa.
De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima, un hombre de 52 años que se desplazaba en una motocicleta, fue impactada por un automóvil, lo que provocó un desenlace fatal en el lugar de los hechos.
Tras el impacto, el vehículo presuntamente continuó su marcha, lo que ocasionó que la persona fuera arrastrada por más de un kilómetro, agravando las consecuencias del incidente y generando indignación y una respuesta inmediata de las autoridades.
IMPLICACIONES LEGALES Y POSIBLE DELITO
Aunque en un inicio la defensa podría intentar argumentar un hecho de tránsito culposo, la conducta posterior complica esa narrativa. La omisión de auxilio, la fuga prolongada y el presunto intento de ocultar pruebas fortalecen la hipótesis de un homicidio calificado.
En la Ciudad de México, este delito contempla una pena de 20 a 50 años de prisión, dependiendo de las agravantes acreditadas. Factores como la prolongación del sufrimiento de la víctima, la crueldad, la evasión de la justicia y la manipulación de evidencia suelen ser determinantes para que los jueces impongan sanciones en el rango medio o alto.
El punto central del proceso será demostrar si la conductora era consciente del impacto y continuó la marcha sabiendo que la víctima estaba debajo del vehículo, lo que podría configurar dolo eventual.
Si la Fiscalía logra acreditar homicidio calificado con agravantes, la pena probable podría ubicarse entre 30 y 45 años de prisión, especialmente por el contexto mediático, la gravedad del hecho y la conducta posterior.
En contraste, una eventual reclasificación a homicidio culposo implicaría sanciones mucho menores, pero se considera jurídicamente difícil dadas las circunstancias del caso.