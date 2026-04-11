Quinta mujer asesinada en la semana en Culiacán; atacan a balazos a víctima en su casa

CULIACÁN, SIN.- Una mujer fue asesinada a balazos al interior de su domicilio en la colonia Juntas de Humaya, en la capital del estado; con este hecho, suman cinco mujeres privadas de la vida de forma violenta en el transcurso de la semana, sin que se haya informado de personas detenidas en ninguno de los casos. De acuerdo con los reportes, autoridades de seguridad pública y elementos militares fueron alertados por detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en la calle Dieciocho de Febrero, donde localizaron a una mujer con impactos de bala; su identidad y edad no fueron dadas a conocer.

Cuerpos de auxilio que acudieron al sitio determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes. Como antecedente, el viernes pasado se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer de apariencia joven sobre la banqueta de la avenida Rosendo R. Rodríguez, en la colonia Adolfo López Mateos, con varios impactos de bala.

En ese caso, autoridades fueron notificadas de detonaciones durante la madrugada en calles de la colonia López Mateos, en el sector sur-oriente de Culiacán, y al acudir localizaron a la víctima sin vida; personal de la Cruz Roja confirmó el deceso y se informó a la Fiscalía estatal para el levantamiento de evidencias y del cuerpo. Un día antes, en el segundo cuadro de la ciudad, frente a un bar ubicado en la calle Vicente Guerrero, otra mujer de apariencia joven fue asesinada a disparos por personas no identificadas; pese a la llegada de cuerpos de auxilio tras el reporte, se determinó que ya no presentaba signos vitales.

En ese hecho, una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad y a paramédicos sobre disparos contra una mujer fuera de un hotel y frente a un bar en la zona conocida como la Caseta Cuatro; la víctima fue identificada como Sandra “N”, sin que se reportaran detenciones. Las autoridades estatales no informaron, en estos reportes, sobre líneas de investigación o avances en la identificación de responsables, mientras se mantienen las diligencias ministeriales por los hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad.

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