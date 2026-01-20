Ratificación de Gertz Manero avanza; Monreal fija comisión el jueves y voto el lunes

/ 20 enero 2026
    Ratificación de Gertz Manero avanza; Monreal fija comisión el jueves y voto el lunes
    El legislador explicó que la solicitud de nombramiento llegó ayer lunes y fue turnada a la Primera Comisión de la Comisión Permanente. /FOTO: ESPECIAL

Una ratificación diplomática se perfila en la agenda legislativa de la próxima semana, mientras se define si el designado deberá acudir a exponer su plan de trabajo

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el próximo lunes la Comisión Permanente aprobará la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador en el Reino Unido.

El legislador explicó que la solicitud de nombramiento llegó ayer lunes y fue turnada a la Primera Comisión de la Comisión Permanente, la cual, dijo, podría reunirse pasado mañana para avalar el dictamen.

“Se recibió ayer y se turnó a la comisión, es probable que se reúnan el próximo jueves, no va a haber fast track, se va a cuidar todo el procedimiento ordinario. Ocurrirá el jueves en comisión, la aprobación del nombramiento, y el lunes en la Permanente”, señaló Monreal.

Al morenista se le preguntó si será obligatorio que Gertz Manero comparezca ante la Primera Comisión el jueves 22 de enero para explicar su plan de trabajo en la representación diplomática en el Reino Unido.

“La comisión va a determinar, pero la comisión se reunirá el jueves”, respondió Monreal al referirse a la definición sobre una eventual comparecencia.

Monreal añadió que, en la sesión del próximo lunes, también comparecerá ante la Comisión Permanente la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Con información de El Universal

Temas


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Alejandro Gertz Manero

Organizaciones


Cámara de Diputados

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

