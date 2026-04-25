Reclamos por falta de medicinas llevan a Sheinbaum a hospital en Hidalgo

PACHUCA, HGO.- Pobladores de Tenango de Doria, Hidalgo, denunciaron ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la falta de medicamentos en hospitales y centros de salud de la región, durante un acto para anunciar acciones de atención a afectados por lluvias. La mandataria escuchó los reclamos de habitantes de la sierra hidalguense y afirmó que acudiría al hospital para revisar la situación, al señalar que las unidades médicas deben contar con los insumos necesarios.

“Vamos al hospital, eso no puede ser. De que hay medicamentos, debe haber medicamentos”, dijo Sheinbaum durante el encuentro, en el que instruyó al titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, atender el caso. La Presidenta sostuvo que su gobierno cuenta con las llamadas “Rutas de la salud” para la distribución de medicinas y que cada lunes revisa con su equipo el abasto en centros de salud, hospitales, clínicas y comunidades.

“Todos los lunes estoy revisando centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, así que si no hay ahorita mismo vamos a ver cómo lo arreglamos, porque se tiene que arreglar”, declaró. Los asistentes reiteraron que no hay medicinas en centros de salud y hospitales de la zona, por lo que Sheinbaum rompió el protocolo del acto y dio la palabra a tres pobladores que confirmaron la falta de fármacos.

La mandataria acudió después a la Unidad Médica IMSS Bienestar de Tenango de Doria, donde verificó que el abasto era de 80% y que los faltantes se debían a un problema con el proveedor, de acuerdo con lo informado por Alejandro Svarch. Habitantes también denunciaron afuera de la clínica que se les cobran entre 10 y 20 pesos por la toma de presión, situación que la Presidenta se comprometió a resolver como parte de la revisión del servicio médico en la zona. Con información de La Jornada

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