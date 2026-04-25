Enfrentamiento entre célula criminal y tzotziles deja 2 muertos y siete heridos en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- Para el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, los choques armados entre una célula del crimen organizado y comuneros tzotziles de Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz, en el centro del estado, dejaron dos personas muertas y siete heridas que fueron trasladadas a Tuxtla Gutiérrez para su atención. La tarde del viernes, hombres que se desplazaban en una camioneta Nissan, doble cabina, de color blanco, circulaban por un camino rural para llegar a la carretera 226, también conocida como La Angostura, pero al encontrar los caminos cerrados, retroceden, accionan sus armas y huyen, pero kilómetros más adelante se encuentran con otro bloqueo, que es donde se registra un enfrentamiento.

Este segundo enfrentamiento armado, en las inmediaciones de Guadalupe Victoria y Cruz Larga, del municipio de Venustiano Carranza, informaron pobladores que, al escuchar la balacera, prefirieron encerrarse en sus hogares. Acusan a OCEZ de ser un grupo armado de corte paramilitar La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo expresó su molestia con el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), que los acusa de ser un grupo armado de corte paramilitar, pero se pronunciaron por los hechos del viernes. “Manifestamos nuestro total repudio a los acontecimientos suscitados en la cabecera municipal, así como en el municipio de Nicolás Ruiz, ya que se debe anteponer el respeto a la vida”. El fiscal dio a conocer que las dos personas que perdieron la vida son Maricruz “N” y Luis Alfonso “N”, por lo que en próximas horas serán entregados sus cuerpos a sus familiares.

Lo que han dicho pobladores es que Mari regresaba a la colonia Terán, de Tuxtla Gutiérrez, a bordo del taxi con placas 98-27 BHK y número económico 3646, después de visitar a un familiar en un hospital, cuando al pasar por el enfrentamiento recibió un disparo de arma de fuego. Fiscal no reconoce a dos hombres que murieron en el enfrentamiento Otra de las víctimas es Luis Alfonso López Sánchez, de la comunidad San Francisco, municipio de Venustiano Carranza. Esta tarde, fue inhumado el cuerpo del joven. Lo que no reconoce el Fiscal son los dos hombres que murieron en el enfrentamiento, pero ya en el suelo, recibieron varios disparos de armas de fuego, para luego los tzotziles, prenderles fuego junto a la camioneta en la que viajaban. En un video, se puede ver que los comuneros bajan varias mochilas que los hombres traían en el vehículo.

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